Грядущее отключение коснется всех категорий потребителей, в том числе и население, но лишь в отдельных жилых массивах областного центра. Соседнему городу и двум районам повезет меньше - их полностью лишат подачи природного газа на десять дней. Об отключении с 1 по 10 августа предупреждает пресс-служба Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

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- В связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» поставка природного газа будет прекращена всем категориям потребителей Алтынсаринского, Костанайского районов, включая город Тобыл, а также поселка Дружба, микрорайона Кунай и жилого массива Амангельды в Костанае, - говорится в сообщении. - Проводимые ремонтные работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области.

Населению рекомендуют предусмотреть возможность использования резервного вида топлива. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.