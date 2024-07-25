Смотря в чьей собственности счетчики находятся. Если они принадлежат потребителям, то те сами должны обслуживать приборы. Однако случается, что счетчики находятся на балансе организации, поставляющей тепло.

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И за перекладывание обязанности оплачивать поверку счетчиков теплоорганизации могут судить. Недавно в городской суд с иском к ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» обратились местные жители М. и Б. Истцы требовали признать незаконными требования теплокомпании по поверке и обслуживанию общедомовых приборов учета тепла (ОПУТ) за счет жильцов домов.

В ходе процесса выяснилось, что в августе 2023 года администрация АТЭК расклеила объявления на подъездах домов, в которых уведомила жильцов домов об истечении срока поверки ОПУТ и обязала их произвести поверку за свой счет. Теплоэнергокомпания ссылалась на то, что жильцы оплатили приобретение и установку ОПУТ и в этой связи у них возникло право собственности на счетчик. Но на деле с 4 января 2018 года ОПУТ были поставлены на баланс АТЭК. Аркалыкский городской суд признал действия ответчика незаконными, так как они противоречат требованиям пункта 25 Правил пользования тепловой энергии, согласно которому содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности. А счетчики в домах истцов находятся на балансе АТЭК, то есть поверка должна осуществляться энергопередающей организацией, а не потребителями.

Кому принадлежат ОПУТ в Костанае? На этот вопрос "НГ" ответил Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ, директор ГПК «КТЭК», снабжающей горожан теплом:

- По состоянию на 1 июля 2024 года количество многоквартирных жилых домов составляет 1 272, из них в 1 032 МЖД установлены ОПУТ. На балансе ГКП «КТЭК» находятся 108 приборов учета тепловой энергии, остальные приборы находятся на балансе потребителей.