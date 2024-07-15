В городской суд с иском к ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» обратились местные жители М. и Б. Истцы требовали признать незаконными требования теплокомпании по поверке и обслуживанию общедомовых приборов учета тепла (ОПУТ) за счет жильцов домов.

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В ходе процесса выяснилось, что в августе 2023 года администрация АТЭК расклеила объявления на подъездах домов, в которых уведомила жильцов домов об истечении срока поверки ОПУТ и обязала их произвести поверку за свой счет. Теплоэнергокомпания ссылалась на то, что жильцы оплатили приобретение и установку ОПУТ и в этой связи у них возникло право собственности на счетчик.

Однако, оказалось с 4 января 2018 года ОПУТ были поставлены на баланс АТЭК

- Аркалыкский городской суд признал действия ответчика незаконными, так как они противоречат требованиям пункта 25 Правил пользования тепловой энергии, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года, согласно которому содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета тепловой энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности, - сообщает пресс-служба областного суда. - Учитывая балансовую принадлежность ОПУТ АТЭК, поверка должна осуществляться энергопередающей организацией, но не потребителями.

Не согласившись с решением суда теплоэнергокомпания обжаловало его в вышестоящей инстанции. Судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда решение суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу АТЭК без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

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