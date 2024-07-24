Трехлетнего малыша, выпавшего из окна четвертого этажа, санавиацией перевезли в Костанайскую детскую областную больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое. Напомним, несчастный случай произошел вчера, 23 июля, в одном из многоэтажных домов Рудного.

Сначала, после инцидента, в 15.38 мальчика доставили в приемный покой Рудненской городской многопрофильной больницы и сразу же отправили в реанимацию.

- Ему была оказана высококвалифицированная медицинская помощь: проведены противошоковые мероприятия, пациент осмотрен травматологом, нейрохирургом, прошел полное обследование, - рассказал врач-реаниматолог Рудненской городской многопрофильной больницы Константин КРАВЧЕНКО. - Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом остистых отростков, ушиб правого лёгкого с пневмотораксом, тупая травма живота. По линии санавиации в 19.00 пациент был перенаправлен в областную детскую больницу. Состояние ребёнка тяжёлое.

Как отметили врачи, малыша от гибели спасла случайность: он упал на резиновые баллоны, в которых были высажены цветы.