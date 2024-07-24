Да. Его опыт, полученный в Житикаре, можно перенести в Костанай. 7.8% Да. Старый руководитель явно не справлялся со своими обязанностями. 19.5% Нет. Дело не в руководителе, а в более сложных проблемах с организацией вывоза мусора. 58.4% Нет. С привычками костанайцев новому руководителю не справиться. 14.3%