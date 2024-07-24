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Трехлетний ребенок выпал из окна в Рудном

24 июля 2024, 11:46 |  Происшествия

Инцидент произошел вчера, 23 июля, в Рудном. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС.

Иллюстративное фото freepik.com

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Ведомство не сообщает, был ли ребенок на момент происшествия дома один или с кем-то из взрослых членов семьи.