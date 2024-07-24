Трехлетний ребенок выпал из окна в Рудном
24 июля 2024, 11:46 | Происшествия
Инцидент произошел вчера, 23 июля, в Рудном. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС.
Иллюстративное фото freepik.com
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Ведомство не сообщает, был ли ребенок на момент происшествия дома один или с кем-то из взрослых членов семьи.
Последние новости
24.07.24 17:26 Определились полуфиналисты Кубка лиги Казахстана по футболу
24.07.24 16:04 "Под определение подпадает насадка от миксера?" - Судмедэксперта по делу о нападении мужчины на хозяйку собаки допросили в рудненском суде
24.07.24 15:30 «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе Костанайской области привел к пожару, а его хозяйку к долгим судебным разбирательствам
24.07.24 14:50 Молодые спортсмены из восьми стран разыграли в Костанае награды юбилейного турнира по боксу, посвященного памяти братьев Айтеновых
24.07.24 12:14 Замдиректору ТОО "Олжа-Агро" изменили приговор по делу о взятке для "Продкорпорации" в Костанае
24.07.24 09:50 Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае
24.07.24 09:23 В Казахстане норму, запрещающую усыновление детей неженатыми мужчинами, признали неконституционной
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.