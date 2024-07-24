В июне 2024 года суд первой инстанции приговорил директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА к реальным срокам за взятку в размере 350 тыс. тенге. Турежнов потребовал деньги за содействие в получении товарного кредита на льготные семена. Кулмырзаеву тогда назначили 3 года лишения свободы, а Турежанову – 3 года и 6 месяцев. Кроме того, обоих лишили права занимать должности на госслужбе на пожизненный срок. Вчера, 23 июля, судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов осужденных.

Алмаз Кулмырзаев (второй слева)

Во время предыдущего судебного разбирательства выяснилось, что Турежанов, содействуя в получении товарного кредита на льготные семена, предоставил сведения, не соответствующие действительности, о количестве посевных площадей у ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и ТОО "Олжа-Ряжское". Благодаря его ложным сведениям подразделения "Олжи" получили льготные семена: 146 тонн для ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и 11 000 тонн для ТОО "Олжа-Ряжское". За свои услуги Турежанов потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму.

Мирас Турежанов (в центре)

Судебная коллегия вчера изменила приговор суда первой инстанции.

- С учетом личности осужденного Кулмырзаева, признание им вины в совершении преступления, его материального положения ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатисемикратной суммы взятки, что составляет 9 450 000 тенге, - сообщает пресс-служба.

Напомним, судья первой инстанции не стал назначать штраф из-за того, что подсудимые в течение года, пока шло следствие и судебные процессы, не работали и не имели стабильного заработка.

Коллегия облсуда также зачла Кулмырзаеву в срок наказания 41 день, проведенный под стражей, из расчета один день лишения свободы за 4 МРП - в сумме 565 800 тенге. И исключила дополнительное наказание – лишение пожизненного права занимать должности на госслужбе. Кулмырзаева сразу же освободили из-под стражи в зале суда.

В остальной части приговор оставлен без изменения – Турежанов продолжит отбывать назначенный ему срок в 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Фото из архива "НГ"