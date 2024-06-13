Директор костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВ обвинялся в получении взятки от заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА.

Мирас Турежанов (в центре)

Согласно обвинению, Турежанов оказал содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена и предоставил сведения, не соответствующие действительности, о количестве посевных площадей у ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и ТОО "Олжа-Ряжское". Благодаря его ложным сведениям подразделения "Олжи" получили льготные семена. Конкретно в размере 146 тонн сельскохозяйственных культур ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и в размере 11 000 тонн - ТОО "Олжа-Ряжское". За свои услуги Турежанов потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму.

Алмаз Кулмырзаев (второй слева)

В суде подсудимые вину не признали. Но во время их допроса выяснились интересные детали. Как оказалось, Кулмырзаев на досудебной стадии признавал, что действительно дал Турежанову 350 000 тенге безвозмездно, но потом написал на него заявление в антикоррупционную службу, а потом забрал заявление.

В суде Кулмырзаев сообщил, что находился в тяжелом эмоциональном состоянии из-за семейных трудностей. Переживал, отдаст ли Турежанов деньги, поэтому написал на него заявление, но потом забрал, так как передача денег не была взяткой. Согласно протоколу допроса Кулмырзаева на досудебной стадии, когда он был в статусе свидетеля, он утверждал, что ему пришлось дать взятку Турежанову, иначе он бы не получил товарный кредит.

Мирас Турежанов подтвердил, что Кулмырзаев находился в подавленном состоянии, и заявил: деньги он взял на ремонт двигателя машины. На одном из заседаний об этом же сообщали свидетели.

Государственный обвинитель Берик СУЛТАНГАЗИНОВ в прениях, которые прошли 11 июня, просил назначить Турежанову 4 года 6 месяцев лишения свободы, Кулмырзаеву - 4 года лишения свободы.

Сегодня, 13 июня, суд вынес приговор. Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ сразу сказал, что приговор будет обвинительным.

- Вина подсудимых полностью доказана, - зачитал судья. - Назначить Турежанову 3 года 6 месяцев лишения свободы, Кулмырзаеву - 3 года лишения свободы, обоим - в колонии средней безопасности. Кроме того, лишить осужденных права занимать должности на госслужбе на пожизненный срок. Турежанов обязан вернуть сумму взятки в размере 350 000 тенге в доход бюджета.

Подсудимым надели наручники в зале суда. Они выслушали приговор спокойно. Некоторые их родственники плакали. При разъяснении приговора судья пояснил, почему не назначил осужденным штраф, хотя при небольших суммах взятки обычно так и делают.

- Турежанов обладал государственными функциями и являлся лицом, приравненным на выполнение государственных функций, - обратился Сатыбалды Оразбай к осужденным. - Вы, Турежанов, получили наказание за общее покровительство. У ТОО "Олжа-Агро" действительно не хватало засеянных площадей, но вы их добавили. За это вы получили взятку от Кулмырзаева 350 000 тенге. Вы, Кулмырзаев, дали эту взятку в интересах ТОО "Олжа-Агро". Совершенно вами преступление относится к тяжким. Смягчающими обстоятельствами для Кулмырзаева стало наличие двух малолетних детей. У Турежанова смягчающих обстоятельств суд не установил. Оснований для назначения штраф суд не нашел. С прошлого года вы не работали, не имели стабильного заработка, поэтому суд посчитал нецелесообразным назначать штраф. Условного наказания по данной статье нет, на него есть прямой запрет в Уголовном кодексе.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

После оглашения Алмаз Кулмырзаев хотел сделать заявление, но судья ответил, что уже все разъяснил. Тогда Кулмырзаев сказал, что хочет, чтобы его жена была его общественным защитником. Очевидно, что она сможет воспользоваться этим правом уже только в апелляционной инстанции.

Сабыржан Иманбаев (третий слева)

- Мы обязательно будем обжаловать приговор, - ответил на вопрос "НГ" адвокат подсудимых Сабыржан ИМАНБАЕВ.

Когда подсудимых выводили из зада суда, они попросили конвой задержаться, чтобы попрощаться с родными.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ