Дело в отношении бывшего старшего лейтенанта УП Костаная Жаслана ТУЛЕГЕНОВА рассматривали в этом году. Суд первой инстанции признал его виновным в умышленном убийстве супруги, тоже сотрудника полиции, и назначил Тулегенову 9 лет лишения свободы. Разъясняя 5 июня вынесенный приговор судья Специализированного уголовного суда назвала в числе смягчающих обстоятельств "аморальность поведения потерпевшей".

После приговора потерпевшая сторона и адвокат осужденного подали апелляционные жалобы. Их рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда.

- Судом было установлено, что Тулегенов в ходе конфликта, произошедшего с супругой, задушил её электрическим удлинителем. Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путём повешения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи, - говорится в сообщении пресс-службы облсуда. - Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Тулегенова в совершении убийства супруги, но изменила приговор суда в части назначенного наказания.

Принимая во внимание личность осужденного, его поведения до и после совершения преступления коллегия увеличила срок наказания с 9 лет до 11 лет лишения свободы. И таким образом частично удовлетворила апелляционную жалобу потерпевшего.