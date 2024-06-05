Приговор бывшему старшему лейтенанту УП Костаная Жаслану ТУЛЕГЕНОВУ огласили сегодня, 5 июня, в Специализированном уголовном суде. Его признали виновным в убийстве супруги, тоже сотрудника полиции.

О Жаслане Тулегенове известно немного. Ему 25 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По месту жительства и работы характеризовался положительно. Имеет высшее образование. Вместе с супругой воспитывал двух малолетних детей. Работал инспектором службы строевого подразделения батальона патрульной полиции.

- Признать Тулегенова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 99 УК РК и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности, - зачитала приговор судья Аделия ХАСЕНОВА. - Лишить Тулегенова специального звания старшего лейтенанта полиции. Зачесть время содержания под стражей с 2 ноября 2023 года из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания. Взыскать процессуальные издержки в сумме 2 486 872 тенге и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 103 500 тенге.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому мы не знаем большую часть подробностей произошедшего. Также в суде родственники потребовали от СМИ закрыть лицо подсудимого. Это требование поддержал сам Тулегенов. Судья попросила учесть эти требования.

Однако некоторые факты стали известны в ходе разъяснения приговора.

- Установлено, что 31 октября 2023 года Тулегенов , находясь в кухне своего дома в селе Заречное, в ходе конфликта с супругой, с целью противоправного умышленного причинения ей смерти, взял в руки электрический удлинитель, - сообщила судья. - Набросил удлинитель ей на шею и с достаточной силой стал удавливать проводом шею, одновременно прижав тело и лицо супруги к полу с целью подавления сопротивления. Не останавливаясь на достигнутом, Тулегенов с целью сокрытия совершенного им преступления и нежелания понести наказание перенес тело супруги в гараж, где инсценировал ее суицид, перевязав шею супруги одним концом буксировочного троса, второй конец которого он закрепил на верхней балке крыши, оставив супругу в подвешеном полусидячем состоянии.

Вина Тулегенова доказывается, помимо его признания, показаниями потерпевшего, свидетелей, экспертов, протоколами следственных действий и заключениями медицинских экспертиз.

- Суд при назначении наказания учитывал характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, личность виновного, его поведение до и после совершения преступления, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, - пояснила судья Хасенова. - Данное преступление относится к категории особо тяжких. Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние в содеянном, аморальность поведения потерпевшей, явившееся поводом для уголовного правонарушения. Аморальность поведения потерпевшей установлена материалами дела, показаниями свидетелей, а также показаниями эксперта-психолога, который подтвердил выводы своего заключения.

Формулировка "аморальность поведения жертвы" в качестве смягчающего обстоятельства вызвала множество вопросов. Корреспондент "НГ" попытался уточнить у судьи, что именно она имела в виду.

- Поскольку это дело рассматривается в закрытом судебном заседании, в этом деле есть интимные подробности личной жизни как Тулегенова, так и его супруги. Материалами дела доказывается аморальность этого поведения, есть показания эксперта, подтвердившего, что в ее поведении была аморальность. Это установлено, но подробностей не будет, - ответила Аделия Хасенова.

Адвокат подсудимого просил признать еще одним смягчающим обстоятельством наличие у полицейского малолетних детей. Но суд исключил этот факт, так как в результате действий Тулегенова дети остались без матери.

- При поступлении на службу Тулегенов принял присягу сотрудников органов внутренних дел, что было отражено в его личном деле, - отметила судья, - в связи с чем отягчающим обстоятельством признано совершение правонарушения лицом, нарушившим присягу.

Из разъяснений судьи следует, что адвокат Тулегенова также просил назначить наказание ниже низшего предела по данной статье. Но суд счел справедливым наказание в виде 9 лет лишения свободы. Статья 99 УК РК предусматривает наказание сроком от 8 до 15 лет колонии.

Жаслан Тулегенов на вопрос судьи, понятен ли ему приговор, ответил кратко: "Понятен". Он не проявлял эмоций во время оглашения.

Приговор может быть обжалован в областном суде.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Читайте также:

"Был в отпуске, найден во дворе своего дома" - Полицейского убили в селе в Костанайской области