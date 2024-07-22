В аварии, произошедшей вчера, 21 июля, в микроайроне Жана кала на пересечении пр. Абая и ул. Фролова, пострадали три человека: водители двух автомобилей и годовалый ребенок. Какие травмы они получили в ДТП, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

- В Костанайскую областную детскую больницу был доставлен ребенок 2023 года рождения. Его осмотрели специалисты и провели диагностические обследования. Ребенок получил ушиб волосистой части головы, - рассказали в управлении. - Даны рекомендации по лечению, ребенок направлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

За рулем автомобиля Hyundai Sonata, где был малыш, находилась женщина 1997 года рождения, вевроятно его мать. У нее врачи Костанайской городской больницы после осмотра диагностировали ушиб левого коленного сустава и также направили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Водителя второго автомобиля Toyota Camry, в который въехал Hyundai, карета скорой помощи также доставила в травмпункт городской больницы.

- На момент осмотра у пациента 1991 года рождения диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб левого бедра, - сообщили в облздраве. - Проведены все необходимые диагностические обследования, он направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.