Три человека, включая младенца, пострадали при ДТП в центре Костаная
22 июля 2024, 11:00 | Происшествия
Авария произошла вечером, 21 июля, на перекрестке улиц Абая и Фролова в микрорайоне "Жана кала". 27-летний водитель Hyundai Sonata проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого был 31-летний водитель, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
- В результате аварии оба водителя и несовершеннолетний пассажир Hyundai Sonata 2023 года рождения были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь, - прокомментировали произошедшее в ведомстве.
По факту ДТП полиция возбудила административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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