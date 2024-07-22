Авария произошла вечером, 21 июля, на перекрестке улиц Абая и Фролова в микрорайоне "Жана кала". 27-летний водитель Hyundai Sonata проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, за рулем которого был 31-летний водитель, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- В результате аварии оба водителя и несовершеннолетний пассажир Hyundai Sonata 2023 года рождения были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь, - прокомментировали произошедшее в ведомстве.

По факту ДТП полиция возбудила административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.