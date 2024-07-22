Плоггинг по очистке берега реки Тобол пройдет в эту субботу, 27 июля. В мероприятии собираются принять участие НПО, волонтеры и спортивные сообщества. Но присоединится к очистке приглашают и всех жителей областного центра.

Фото из архива "НГ"

Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором мусора. Целью таких мероприятий является развитие экологической активности среди населения и популяризация здорового образа жизни.

В этот раз акция пройдет в рамках программы «Таза Қазақстан» в предверии 145-летия города Костанай. Принять участие и сделать свой город чище приглашают всех желающих. Сделать это можно лично или в команде с семьей.

Регистрация участников начнется 27 июля в 10.00 на правом берегу реки Тобол, на парковке ресторана «Altyn-saf».

Акции плоггинга уже происходили в Костанае. В частности в 2019 году "НГ" писала о таком мероприятии, которое организовывал клуб "Бег в радость", но тогда они не пользовалась большой популярностью среди жителей города.