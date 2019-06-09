Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае

За набережной в районе КЖБИ сегодня, 8 июня, двое костанайцев, вооружившись огромными мешками и натянув на руки тряпичные перчатки, бегали по берегу Тобола и собирали мусор.

Как рассказали менеджер Дмитрий КАПТЁЛ и мастер по сборке мебели Дмитрий ДРАГАН, сочетание лёгкой пробежки и одновременного сбора разбросанного мусора называется плоггинг. Такую акцию костанайцы проводят уже в третий раз. Вместе с участниками клуба «Бег в радость» они убирают береговую линию Тобола и Каменного озера.

- Сегодня нас только двое, остальные с детьми или на даче заняты, - рассказал Дмитрий Каптёл. – Наш клуб мы основали два года назад. Хотели вести здоровый образ жизни. В марте 2019 узнал из интернета о плоггинге. Так в нашем клубе появилось новое направление. Пока нас не больше десяти человек. Но и это тоже не мало, мусор вывозим мешками. Лучше, чем ничего.

Дмитрий Драган считает, что их акция больше похожа на традиционный советский субботник, нежели на европейский плоггинг. По его словам, в Костанае мусора так много, что бежать и собирать его сложно.

- Придётся по 5 минут нарезать круги возле каждой мусорной кучи, чтобы разобрать все то, что оставили за собой недобросовестные жители, - иронизирует Дмитрий Драган. – У нас пока люди не любят ни бегать, ни мусор собирать, а когда это совмещаешь, то совсем сложно убедить костанайцев посвятить экологии свои выходные. Идея хорошая, но люди пока её реализовывать не готовы.

В конце каждого забега участники устраивают небольшой пикник. Чай и сладости после подвига во имя экологии – лучшая награда для костанайских любителей плоггинга.

Пока силы не равны. Охотников не убрать за собой мусор значительно больше, чем тех, кто готов с этим бороться. Пляж на другом берегу набережной КЖБИ участники клуба «Бег в радость» уже очищали от мусора. Но, спустя месяц, там вновь раскиданы банки и обертки.

- Раньше здесь стояли мусорные контейнеры и мусора было значительно меньше, - сетует Дмитрий Каптёл. - Чтобы убрать наш пляж достаточно 10 - 15 человек. Если их будет больше, то скорее всего они будут мешать. Это беда субботников. Много народу - не означает, что уборка пройдёт более качественно.

Всего за час корреспондент «НГ» и Дмитрии собрали около 10 мешков мусора. Но для тех, кто хочет помочь неравнодушным к экологии родного города, всегда найдётся свой пляжный участок, срочно нуждающийся в уборке.