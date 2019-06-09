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Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае
yudjin: Народишко наш Таксист рудненский хлопает в потные ладошки и пританцовывает от щастя А мусор собирать - идея хорошая. Собираю пешком, бегать - не люблю... Идеи Чистомэна - в жизнь, так...
08.06.19 23:52
Артем Марусич
Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае
Мне кажется хороший способ начать бегать. Взял перчатки с пакетом, минуту пробежал, начал задыхаться - останавливаешься и начинаешь собирать мусор. Как раз для меня вид спорта.
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08.06.19 23:08
maxsaf
Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае
Молодцы и НГ, что это казалось бы незначительное событие не оставили без внимания. Почаще бы такие пробежки.
08.06.19 22:42
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Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал акцию плоггинга в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

8 июня 2019, 21:34 |  Общество

За набережной в районе КЖБИ сегодня, 8 июня, двое костанайцев, вооружившись огромными мешками и натянув на руки тряпичные перчатки, бегали по берегу Тобола и собирали мусор.

Как рассказали менеджер Дмитрий КАПТЁЛ и мастер по сборке мебели Дмитрий ДРАГАН, сочетание лёгкой пробежки и одновременного сбора разбросанного мусора называется плоггинг. Такую акцию костанайцы проводят уже в третий раз. Вместе с участниками клуба «Бег в радость» они убирают береговую линию Тобола и Каменного озера.

- Сегодня нас только двое, остальные с детьми или на даче заняты, - рассказал Дмитрий Каптёл. – Наш клуб мы основали два года назад. Хотели вести здоровый образ жизни. В марте 2019 узнал из интернета о плоггинге. Так в нашем клубе появилось новое направление. Пока нас не больше десяти человек. Но и это тоже не мало, мусор вывозим мешками. Лучше, чем ничего.

Дмитрий Драган считает, что их акция больше похожа на традиционный советский субботник, нежели на европейский плоггинг. По его словам, в Костанае мусора так много, что бежать и собирать его сложно.

- Придётся по 5 минут нарезать круги возле каждой мусорной кучи, чтобы разобрать все то, что оставили за собой недобросовестные жители, - иронизирует Дмитрий Драган. – У нас пока люди не любят ни бегать, ни мусор собирать, а когда это совмещаешь, то совсем сложно убедить костанайцев посвятить экологии свои выходные. Идея хорошая, но люди пока её реализовывать не готовы.

В конце каждого забега участники устраивают небольшой пикник. Чай и сладости после подвига во имя экологии – лучшая награда для костанайских любителей плоггинга.

Пока силы не равны. Охотников не убрать за собой мусор значительно больше, чем тех, кто готов с этим бороться. Пляж на другом берегу набережной КЖБИ участники клуба «Бег в радость» уже очищали от мусора. Но, спустя месяц, там вновь раскиданы банки и обертки.

- Раньше здесь стояли мусорные контейнеры и мусора было значительно меньше, - сетует Дмитрий Каптёл. - Чтобы убрать наш пляж достаточно 10 - 15 человек. Если их будет больше, то скорее всего они будут мешать. Это беда субботников. Много народу - не означает, что уборка пройдёт более качественно.

Всего за час корреспондент «НГ» и Дмитрии собрали около 10 мешков мусора. Но для тех, кто хочет помочь неравнодушным к экологии родного города, всегда найдётся свой пляжный участок, срочно нуждающийся в уборке.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.06.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы парни! Таких нынче единицы.
Народишко наш ср..ть вокруг всегда готов, а выйти добровольно и убрать ... никого. ....если только добровольно-принудительно с министром перед камерой аляу покрасоваться... и на том спасибо.
Не знаю сколько лет должно пройти чтобы в мозгах наших людей зародилось экологическая сознательность...начиная от типа экологов, которые в упор не замечают свалки вдоль Тобола, заканчивая обычной мамашкой, которая не учит своего ребенка не кидать во дворе обёртки.
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§ maxsaf
Re: Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы и НГ, что это казалось бы незначительное событие не оставили без внимания. Почаще бы такие пробежки.
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§ Артем Марусич
Re: Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 08.06.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется хороший способ начать бегать. Взял перчатки с пакетом, минуту пробежал, начал задыхаться - останавливаешься и начинаешь собирать мусор. Как раз для меня вид спорта.
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§ Сыкымы
Re: Клуб "Бег в радость" в третий раз организовал...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 903
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.06.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Народишко наш

Таксист рудненский хлопает в потные ладошки и пританцовывает от щастя
А мусор собирать - идея хорошая. Собираю пешком, бегать - не люблю... Идеи Чистомэна - в жизнь, так сказать...
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