Нынешнее значение – самое высокое за любой месяц как минимум с 2020 года, передает Informburo.kz.

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Производство сахара в Казахстане, замиравшее весной, в июне показало резкий рост. Объёмы по всей категории рафинированного продукта достигли 50,6 тысячи тонн, тогда как в мае они не доходили до 8000 тонн, а в марте-апреле – даже до 300 тонн, сообщает Первое кредитное бюро.

Нынешнее значение – самое высокое за любой месяц как минимум с 2020 года Почти 100% объёмов пришлись на тростниковый сахар-песок, тогда как с февраля по апрель его не делали вообще.

Производство при этом коррелирует с динамикой импорта сырья. В мае активизировались закупки в Бразилии, откуда завезли 22,2 тысячи тонн тростникового сахара для рафинирования. Для сравнения: в первые четыре месяца года продукции оттуда было мало: объёмы составили 2000 тонн, в 35 раз в соотношении "год к году".

Производители говорили, что сокращение импорта сырца было вынужденным из-за проблем с реализацией готовой продукции: не удавалось конкурировать с дешёвым сахаром из России, отмечает канал.

Напомним, в мае сообщалось, что сахар дорожал в течение трех первых месяцев 2024 года. При этом объем производства сахара-сырца за январь-май 2024 года был существенно ниже, чем за аналогичные периоды трех предыдущих лет. По сравнению с 2023 годом производство сократилось на тот моментв 3,4 раза.

Позже, 14 июня, вступил в силу запрет министра сельского хозяйства на вывоз сахара из страны. Вывозить его нельзя в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. В пресс-службе ведомства тогда сообщили, что это сделано в связи с ростом потребления сахара как на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. Продлится запрет до 31 авугста 2024 года.