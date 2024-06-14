Приказ вступил в силу 14 июня и продлится до 31 августа 2024 года. Вывозить сахар из страны нельзя в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Приказ от 11 июня 2024 года №196 «О некоторых вопросах вывоза сахара» подписал министра сельского хозяйства РК.

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Запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК, а также перемещения сахара с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС.

- В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей, - отмечают в пресс-службе ведомства. - В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта.

Имеющихся запасов сахара в стране , по заверениям министерства, достаточно для обеспечения спроса до наступления нового урожая сахарной свеклы.