По мнению инициаторов петиции об отмене утильсбора, его введение в РК в 2016 году привело к увеличению цен на транспортные услуги, товары народного потребления и жилье, что негативно сказалось на автомобилестроении и производстве строительной и сельскохозяйственной техники.

Утилизационный сбор на производимую сельскохозяйственную технику был введен в 2019 году и в 2020 году стал распространяться и на импортную технику. Платеж распространяется только на два из более чем тридцати видов сельскохозяйственной техники, ввозимых в Казахстан - на тракторы колесные, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны.

Санжар Бокаев (справа)

Во время экскурсии по машиностроительным заводам Костаная автор петиции об отмене утильсбора, общественный деятель Санжар БОКАЕВ сказал чиновникам, что утильсбор повышает стоимость новой сельхозтехники и препятствует обновлению автопарка:

- Я считаю, что, учитывая износ сельхозтехники и высокую цену на нее, а также процент по кредитам, нужно работать над снижением этих показателей. 80% износа! - сказал Бокаев. - Необходимо хотя бы временно отменить утильсбор на сельхозтехнику на два года, чтобы наблюдать и анализировать изменение ситуации.

Фото с сайта gov.kz

Уполномоченные государственные органы и организации выразили несогласие с доводами петиции и поступившими по ней комментариями, и 19 июля на официальном сайте госорганов РК gov.kz. опубликовали решение Министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева по петиции и его обоснования. Как решение отвечает на тезис Санжара Бокаева и других противников утильсбора?

- Благодаря выстроенной системе, при организации производства в Казахстане самоходной сельскохозяйственной техники, утилизационный сбор не входит в стоимость производимой техники. За счет средств, поступивших от утилизационного сбора, в целях обновления парка СХТ, для фермеров была запущена программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники, где было выделено 50 млрд тенге (65 млрд тенге с учетом микширования), - говорится в публикации. - На рынке Казахстана для фермеров доступны все виды импортных и отечественных тракторов и комбайнов. Фермеры продолжают пользоваться высокотехнологичной техникой европейских брендов, но уже локализованных в РК. Подавляющее большинство фермеров предпочитает технику отечественного производства. Так, более 85% тракторов и более 78% комбайнов, реализуемых в Казахстане, являются отечественными.

С учетом вышесказанного, МПС РК принято решение в удовлетворении петиции отказать.