Поскольку в тексте петиции критикуют казахстанский автопром, чиновники решили провести для них и журналистов экскурсию по машиностроительным заводам Костаная. В маршрут вошли ТОО «МТЗ Казахстан», завод сельхозтехники ТОО «АгромашХолдинг KZ» и автозавод Allur.

Аргументы за и против обсудили на заседании рабочей комиссии в тот же день в конференц-зале автозавода Allur авторы петиции (в основном это общественные деятели), представители министерств РК и руководители автозаводов.

Петицию зарегистрировали на сайте E-Petition 10 мая, а уже к концу мая она набрала 50 000 подписей. Министерство промышленности и строительства создало рабочую группу для рассмотрения предложений. Ранее проводили консультации с ее авторами и визиты на заводы в городах Казахстана.

По мнению инициаторов, введение утильсбора в РК в 2016 году привело к увеличению цен на транспортные услуги, товары народного потребления и жилье, что негативно сказалось на автомобилестроении и производстве строительной и сельскохозяйственной техники.

Владимир Дворецкий и Cанжар Бокаев



- План работы комиссии состоит из 10 пунктов, и в основном это выезды по автосборочным предприятиям. Но мы с этим не согласны, так как он не соответствует сути петиции, - оценил начало сотрудничества с чиновниками ее автор, общественный деятель Санжар БОКАЕВ. - В нашей петиции нет ни слова о том, что мы хотим посетить эти предприятия. Вы должны были повезти нас на завод по утилизации. Я специально приехал с коллегами в Костанай, чтобы посетить завод по утилизации сельхозтехники - единственный в Казахстане!

Бокаев сообщил, что приехал на этот завод сам и не увидел там утилизированной сельхозтехники. Он отметил: утильсбор повышает стоимость новой техники и препятствует обновлению автопарка.

- Я считаю, что, учитывая износ сельхозтехники и высокую цену на нее, а также процент по кредитам, нужно работать над снижением этих показателей. 80% износа! - продолжал Бокаев. - Необходимо хотя бы временно отменить утильсбор на сельхозтехнику на два года, чтобы наблюдать и анализировать изменение ситуации.

Олжас Сапарбеков (слева) и Олжас Куспеков (справа)

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас САПАРБЕКОВ парировал: в регламенте по рассмотрению петиций указано, что необходимо выезжать в регионы, а в данном случае необходимо посещение автозаводов. Модератор заседания, депутат мажилиса РК Олжас КУСПЕКОВ, в свою очередь отметил, что рабочая группа посетит и завод по утилизации сельхозтехники.

Председатель ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии», общественный деятель Владимир ДВОРЕЦКИЙ критиковал Министерство промышленности РК за отсутствие эффекта от помощи заводам по утилизации.

- Уполномоченный орган, зная, что тратятся огромные народные деньги, вместо того, чтобы спрашивать с производителя графики исполнения, локализацию и так далее, стеной стоит на его защите! - возмутился он. - Если вы ничего не дадите, итог будет очень плохим. Поэтому давайте находить компромиссы, слово за вами!

Защитники действий правительства в свою очередь, отмечали: благодаря принципу расширенной ответственности производителя (РОП) и утильсбору в Казахстане доля переработки ТБО с 2016 года увеличилась с 2% до 20%

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт АЛИЕВ привел два аргумента: во-первых, утильсбор способствует снижению количества старых и неэкологичных транспортных средств на дорогах, что уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. Во-вторых, финансирование программ по утилизации и переработке отходов также улучшает экологическую обстановку в стране. Свои слова подкрепил слайдами презентации.

Жомарт Алиев (в центре)

- Средний срок эксплуатации автомобилей составляет 15-20 лет, и когда мы обновляем автопарк, это напрямую влияет на экологическую составляющую и чистоту воздуха, - пояснил Алиев. - За счет 219 млрд тенге, полученных за 2022-23 годы от частного ТОО «Оператор РОП», фонд «Жасыл Даму» направил 180 млрд тенге на финансирование льготного автокредитования населения, лизинга для обновления парка сельхозтехники и автобусов. Все данные прозрачны.

Санжар Бокаев не согласился:

- Каждый казахстанец получает ежемесячную квитанцию по вывозу ТБО - это бизнес и услуга. Так почему же мы должны платить государству дважды?! Я считаю, что вы неэффективно используете деньги! Почему вы не советуетесь с обществом, с теми, из чьих карманов эти деньги собираются?! Вы говорите, что «Жасыл Даму» - абсолютно прозрачная организация, но им очень сложно даже дозвониться!

Автор петиции хотел это продемонстрировать, но, набрав номер телефона организации, неожиданно для себя дозвонился. И ему ответили.

Присутствовавший на встрече представитель АО «Жасыл Даму» с выводами Бокаева не согласился и пояснил: «Вопрос не в том, чтобы вывести утилизированное авто на полигон, по Экологическому кодексу это делается в последнюю очередь». А также отметил: неправильно говорить о том, что утильсбор на автотранспорт финансируют физические лица, ведь от них поступает всего 20% от общей суммы.

Критиковали и отечественное автомобилестроение. По мнению сторонников отмены утильсбора, одна из его целей - снижение стоимости казахстанских машин - не достигнута.

- Предоставляемые льготные преференции не являются доходом предприятия и не идут в его карман, они направлены на снижение стоимости, в том числе стоимости производства и реализации для конечного клиента. Поэтому конечные выгодополучатели - граждане, которые приобретают отечественные автомобили, - ответил представитель Казахстанского автомобильного союза Кайрат ЕЛАМАНОВ. - То же самое касается утилизационного платежа: когда производитель его оплачивает и ему его компенсируют, производитель не вкладывает этот платеж в конечную цену реализации и, соответственно, гражданин, который приобретает автомобиль, экономит эту сумму.

Авторы петиции вновь не согласились с доводами и отметили, что размер утильсбора в любом случае большой и составляет в среднем около 2 млн тенге. Чиновники возразили: эта сумма обычно гораздо меньше, в среднем около 800 тыс. тенге.

Берик Заиров (справа)

- Если автомобиль, например, стоит 7 млн тенге, чтобы его привезти и растаможить, нужно уже примерно 10 млн тенге. А значит, что местный автопром не может продавать автомобили выше этой суммы. То есть, после утильсбора импортный автомобиль у нас будет стоить уже 13 млн тенге! - сказал общественный деятель, бывший председатель Комитета малого и среднего бизнеса президиума НПП «Атамекен» Берик ЗАИРОВ. - Наши министерства уже открыто заявляют, что это заградительная мера, необходимая для развития местного автопрома. Мы не против этого, но почему вы хотите, чтобы все развивалось за счет сборов с населения?!

Авторы петиции предлагают снизить сумму утильсбора до 100 000 тенге, совсем отменить его на сельхозтехнику, грузовые автомобили и автобусы, а также снизить сбор за первичную регистрацию на легковые и грузовые автомобили, которые не старше 5 лет, до 0,25 МРП.

Чиновники и представители НПО поясняли: из-за старых автомобилей в Казахстане увеличился уровень аварийности, поэтому нужно обновлять автопарк. К тому же отмена утильсбора может привести к большому количеству автомобилей из-за границы, в том числе старых. Авторы петиции в целом с ними согласились.

В целом петицию участники рабочей группы обсуждали более 3 часов и к единому мнению не пришли.

2 июля её обсудят на общественных слушаниях, а рабочая группа вновь посетит автозаводы, теперь в Семее. Окончательное решение должно быть принято до 5 июля.

Фото Андрея СКИБЫ