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Петиция об утильсборе собрала 50 тысяч подписей - ее рассмотрят

25 мая 2024, 19:15 |  Государство

Петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

Фото:depositphotos.com / ChiccoDodiFC
 
В соответствии со статьей 90-4 Административный процедурно-процессуальный кодекса, в связи с достижением порога в 50 тысяч подписей петиция будет передана в Министерство промышленности и строительства для рассмотрения по компетенции.
 
Согласно статьи, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
 
- В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке, - пояснили в ведомстве.