Петиция под названием «Народ РК против утильсбора и первичной регистрации» поступила Министерству 27 мая 2024 года. 4 июня 2024 года была создана рабочая группа по рассмотрению изложенных в петиции вопросов, в состав которой в соответствии с законодательством вошли представители заинтересованных государственных органов, депутатов Парламента, заявитель и его представители и общественные объединения.

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Рабочая группа посещетила машиностроительные предприятия в Кокшетау, Алматы, Семее и Костанае, а именно «КАМАЗ-Инжиниринг», «Kazrost Engineering Ltd.», «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», «Hyundai Trans Almaty», «Hyundai Trans Kazakhstan», «СемАЗ», «Daewoo Bus Kazakhstan», «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», «АгромашХолдинг KZ», «СарыаркаАвтоПром». По итогам визитов состоялись заседания рабочей группы по рассмотрению петиции, где были даны ответы на тезисы петиции.

В ходе рассмотрения петиции ее автором и инициативной группой были озвучены доводы о том, что введение утилизационного сбора привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику, а также к устареванию парка автомобилей. Также в петиции заявлялось, что АО «Жасыл Даму» нарушает условия Экологического кодекса, не выполняя свои обязательства по утилизации.

В Костанае, например, противники утильсбора называли его причиной удорожания сельскохозяйственной транспортной техники и транспортных услуг.

Уполномоченные государственные органы и организации выразили несогласие с доводами петиции и поступившими по ней комментариями, и сегодня на официальном сайте госорганов РК gov.kz. опубликовали решение Министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева по петиции и его обоснования.

- МПС РК принято решение в удовлетворении петиции отказать. В соответствии со статьей 91 АППК РК, в случае несогласия с данным ответом, заявитель петиции вправе обжаловать действие (бездействие), связанное с принятием административного акта, - говорится в публикации.