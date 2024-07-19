С введением нового тарифа планируется отменить возможность оплаты проезда наличными средствами, передает Tengrinews.kz. Руководитель управления городской мобильности Сагындык ТЕЛИБАЕВ считает, что данная мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.

- Хочу заметить, что сегодня более 97 процентов пассажиров оплачивают проезд безналичными, в том числе более 90 процентов пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт, - отметил руководитель управления.

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На сегодняшний день существует несколько способов безналичного расчета:

Через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах "Онай" и в 115 пунктах обслуживания клиентов;

посредством SMS;

Через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

Телибаев также отметил, что планируется ввести новое тарифное меню, предусматривающее более гибкую оплату проезда.

- Нами разрабатывается новая регуляторная модель общественного транспорта, в рамках которой будут пересмотрены механизмы субсидирования и тарифное меню, и в последующем перейти на систему BUS/km, не замыкая субсидирование на пассажиропотоке. Кроме того, разрабатывается новое тарифное меню на общественном транспорте, с возможностью бесплатной пересадки. Реализация названных мер повысит ответственность перевозчиков, а также значительно улучшит качество оказываемых услуг, - подчеркнул руководитель управления.

Система BUS/km ведет учет фактически пройденного перевозчиком расстояния и возмещения затраченных им ресурсов, а не компенсирует количество пассажиров.

Напомним, недавно в Костанае тоже изменилась система оплаты проезда, но не в способе оплаты, а в её времени. Если раньше пассажиры заходили в автобус через заднюю дверь и оплачивал проезд на выходе через переднюю, то с 20 апреля все автобусы открывают для входа переднюю дверь и оплачивать проезд нужно сразу. Введённые контролёры проверяют факт оплаты.

Нововведение призвано бороться с безбилетниками.