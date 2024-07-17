Загадочный артефакт обнаружен в Акмолинской области
Человеческое лицо, высеченное в камне, нашли в Акмолинской области. Ученые пока не знают, к какому историческому периоду отнести артефакт, передает Tengrinews.kz.
Фото:gov.kz
- На историческую находку натолкнулись сотрудники отдела ЧС Сандыктауского района при проведении профилактического мероприятия "Орман". Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне, - сообщила пресс-служба департамента по ЧС Акмолинской области.
Фото пресс-службы ДЧС Акмолинской области
О находке сообщили в местный краеведческий музей, затем о ней узнали ученые из Астаны и их зарубежные коллеги.
- На историческую находку натолкнулись сотрудники отдела ЧС Сандыктауского района при проведении профилактического мероприятия "Орман". Артефакт представляет собой человеческое лицо, высеченное в камне, - сообщила пресс-служба департамента по ЧС Акмолинской области.
О находке сообщили в местный краеведческий музей, затем о ней узнали ученые из Астаны и их зарубежные коллеги.
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Пока ученые не знают, к какой эпохе принадлежит артефакт. Одни утверждают, что этот камень здесь еще с бронзового века, другие относят его к более позднему тюркскому периоду.
Пока же артефакт взяли под охрану.
Напомним, 16 ноября прошлого года в КРУ им. А. Байтурсынова прошли общественные слушания по итогам исследований укрепленного поселения Камысты.
Древнее поселение находится близ села Первомайское Денисовского района. Объект, получивший в народе название «денисовский Аркаим», исследуется в течение трех полевых сезонов, и это только самое начало научной работы, которая должна занять долгие годы. В этом году также уже была экспедиция в "денисовский Аркаим", исследования будут продолжаться.
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