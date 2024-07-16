Престиж технического профессионального образования переживает не лучшие годы. Значительная часть выпускников выбирает вузы. Об этом сообщила руководитель управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВА на заседании областного акимата 16 июля. Как пытаются решить проблему?

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата

- Здесь, наряду с проведением выездов в школы, экскурсий в колледжи, впервые с прошлого года реализуется эксперимент для выпускников 10-11 классов, - рассказала Ибраева. - На базе Колледжа сферы обслуживания и Профессионально-технического колледжа имени Доненбаевой внедрена экспериментальная образовательная программа "Колледж-школа", что позволяет школьникам получить одновременно среднее и средне-специальное образование.

В прошлом году в режиме эксперимента начали обучение 30 человек. В этом году планируется набрать ещё 45. Первый выпуск придётся на февраль 2025 года.

Напомним, тенденцию на поступление в казахстанские вузы заметил аким области Кумар Аксакалов на заседании облакимата 21 мая.