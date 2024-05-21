80% от общего числа выпускников в этом году решили сдавать ЕНТ. Пять лет назад этот показатель составлял 64%. Об этом 21 мая на заседании облакимата сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Данная динамика - положительная, - отметил он. - Это говорит о том, что больше школьников предпочитает получать высшее образование именно в нашей стране. Данную тенденцию можно объяснить тем, что государство ежегодно увеличивает грантовое финансирование высшего образования, что существенно снижает отток казахстанской молодёжи за рубеж.

Аким также рассказал, почему проект «Комфортная школа», в рамках которого в области строятся новые школы и ремонтируются старые, так уникален в казахстанской практике:

- Это блочная система, которая впервые применяется в стране. Для младших классов предусмотрены отдельные входы, спортзалы, столовые, актовый зал, библиотека. На территории школ также будут размещаться зоны для тихого отдыха и зоны активных игр.

Как сообщила руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА, до 1 сентября в рамках проекта «Комфортная школа» планируется ввод в эксплуатацию четырех школ: в селе Заречное, Аркалыке и Костанае (в микрорайонах Береке и Аэропорт). До 1 декабря откроют две школы: в Рудном и селе Кушмурун. Продолжается строительство школ на 1980 мест: двух в Костанае (в микрорайонах Береке и Кунай) и третьей в селе Енбек Костанайского района.

В этом году капитальные ремонты сделали в 20 организациях образования, в предметных кабинетах обновили материально-техническую базу и мебель, а для безопасности сельских школьников закупили 4 новых автобуса, обновили систему видеонаблюдения и ввели лицензированную охрану. В микрорайонах Юбилейный и Аэропорт Костаная строят два детских сада на 280 мест в каждом. Завершено строительство детсада в Аулиекольском районе, также на 280 мест. Летом в Аркалыке построят детсад на 140 мест. В Рудном до конца года построят детсад на 280 мест.

- Это позволит увеличить охват детей с дошкольным образованием до 92% и создаст более 150 новых рабочих мест, - подчеркнула Ибраева.

Аксакалов обратил внимание участников заседания на школу в селе Карабатыр Камыстинского района 1968 года постройки и Костряковскую школу Фёдоровского района 1973 года постройки. И отметил - с момента ввода школ в эксплуатацию в них ни разу не делали капитальный ремонт.

- В прошлом году выделили средства, в этом году капитальный ремонт этих школ должен быть завершён, - сказал аким области.

Что дают ремонты, стройки и обновления?

- 68 наших школьников по итогам республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов стали победителями и призёрами, что говорит о важности развития одарённости среди детей, - доложила Ибраева. - По результатам международных исследований PISA, PIRLS, TIMSS (исследования уровня знаний школьников - «НГ») наши дети в первой пятёрке по стране. Эти достижения стали возможны благодаря улучшению инфраструктуры объектов образования.

Она также сообщила, что проведение ЕНТ передвинули из-за паводка с 25 мая по 11 июля.

Фото пресс-службы акима области