Решение по делу нетрезвого жителя областного центра, который ранним утром 12 июля ездил по улицам города и пытался скрыться от полицейских, вынес специализированный суд по административным правонарушениям.

Ему предъявляли нарушения трех статей административного кодекса: управление автомобилем Nissan Maxima в нетрезвом виде (ст. 608 ч.1 КоАП РК), выезд на встречную полосу (613 ч.1) и не выполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства (596 ч.3).

- Правонарушитель Н. в суде вину признал полностью, - сообщает пресс-служба областного суда. - Постановлением суда на гражданина Н. наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 18 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет 6 месяцев.

Постановление в законную силу еще не вступило.