Жителя областного центра, который управлял автомобилем Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения, полицейские задержали вчера, 12 июля, в 5 утра.

- Водитель проигнорировал законные требования сотрудников об остановке транспортного средства, и пытался скрываться, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Проведенное медицинское освидетельствование показало среднюю степень опьянения.

В отношении нарушителя полицейские составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Собранный административный материал полиция отправила в суд. А до суда водителя водворили в изолятор временного содержания, а его автомобль на спецстоянку.