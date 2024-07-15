На публичных слушаниях в Алматы представили предварительное решение по петиции об отмене утильсбора. Представители профильных ведомств решили, что доводы автора петиции не соответствуют действительности, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта newtimes.kz

- Учитывая, что доводы автора петиции не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения не были предоставлены другие, предлагается отказать в отмене утильсбора, – сказал директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства РК Адильбек БЕКТИБАЕВ.

Инициатор петиции Санжар Бокаев не присутствовал на слушаниях, так как у него запланирована пресс-конференция в 15.00 в Казахстанском пресс-клубе.

Заседание началось с того, что депутат Олжас КУСПЕКОВ поделился впечатлениями от поездки по автомобильным заводам. Куспеков подчеркнул необходимость соблюдать прозрачность процессов утилизации и предложил возможные законодательные решения для автомобильного производства.

Олжас Сапарбеков (слева) и Олжас Куспеков (справа) / Фото из прхива "НГ"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52730

- Мы были в Костанае и увидели уровень локализации. Костанай достиг высокого уровня локализации. У "Астана Моторс" хорошие планы, и она движется в правильном направлении. Однако, нам необходимо решить вопрос утилизации. Уплата утилизационного сбора, который не возвращается, создаёт определённые проблемы. Есть вопросы с системой утилизации, которые требуют решения. Мы будем решать эти вопросы вместе с правительством и мажилисом, и, возможно, нужно написать закон об автомобильном производстве, как это делается в прогрессивных странах, – заявил Куспеков.

В свою очередь председатель Ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии" Владимир ДВОРЕЦКИЙ выразил недовольство отсутствием министра промышленности, предположив, что процесс принятия решений может быть предвзятым.

Владимир Дворецкий и Санжар Бокаев / Фото из архива "НГ"

- Они обещали, что министр промышленности будет присутствовать на слушаниях, но его нет. Министр утверждает, что там, где его нет, происходит шоу. Если окончательное решение будет приниматься голосованием, то это будет шоу, – сказал Владимир Дворецкий.

В ответ заместитель министра промышленности и строительства Олжас САПАРБЕКОВ выступил в защиту процесса рассмотрения петиции, подчеркнув, что важно соблюдать регламент и не вводить общественность в заблуждение.

- Те аргументы и тезисы, которые вы говорите... шоу... так не надо говорить. Существует порядок принятия решений. Давайте не будем вводить общественность в заблуждение. У нас есть правила. Давайте пройдём через них и займёмся делом. Вопросы экологии – это вопрос безопасности для наших граждан. Мы должны минимизировать вред, наносимый окружающей среде, обеспечить обновление автопарка и сельскохозяйственной техники, развивать инфраструктуру переработки отходов и стимулировать экологические отрасли. Поэтому мы против отмены утилизационного сбора, – заявил Сапарбеков.

Адильбек Бектибаев опроверг утверждения о старении автопарка из-за утилизационного сбора. Он отметил функцию сбора, которая, по его словам, заключается в предотвращении наплыва старых автомобилей и обеспечении безопасности и законности ввоза транспортных средств.

- Утилизационный сбор выполняет функцию сдерживания притока старых автомобилей. Наши данные показывают, что количество новых автомобилей значительно превышает количество старых. Вывод об устаревании автопарка в Казахстане, сделанный автором петиции, необоснован. Если говорить о конкуренции, то в легальном бизнесе проблем нет. Однако есть нелегальный импорт, и эти автомобили могут быть небезопасны или иметь криминальное прошлое. Мы будем принимать жёсткие меры, чтобы вывести всё из тени и поддерживать только легальный бизнес, – пояснил Бектибаев.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт АЛИЕВ подчеркнул важность утилизационного сбора в решении экологических проблем, указав на опасность отходов для здоровья и необходимость поиска устойчивых решений.

- Экологические проблемы серьёзны. Утилизационный сбор направлен на решение этих проблем. Здоровье людей напрямую зависит от экологической ситуации. Свалки бытовых отходов загрязняют воздух и приводят к таким заболеваниям, как рак. Ежегодно в Казахстане 5000 свалок увеличивают вероятность кожных заболеваний на 25%. У новорождённых увеличивается частота сердечной недостаточности. Поэтому мы не поддерживаем отмену утилизационного сбора, – подчеркнул Алиев.

Заместитель председателя "Жасыл даму" Шынасыл ЕРНАЗАР подробно остановился на распределении средств от утилизационного сбора на поддержку сельскохозяйственной техники и общественного транспорта, подчеркнув прозрачность и эффективность.

Вице-министр сельского хозяйства Азат СУЛТАНОВ и вице-министр экономики Азамат АМРИН поддержали утилизационный сбор, ссылаясь на международный опыт и более широкие экономические выгоды от развитой автомобильной промышленности.

Несмотря на критику, официальные лица остались при своём мнении о важности утилизационного сбора для защиты окружающей среды и экономической стабильности. Президент компании "Агромашхолдинг KZ" Динара ШУКЕЖАНОВА призвала к уважительному отношению к инженерам и подчеркнула важность разделения вопросов утилизации и производства.

- Мы с гордостью показываем наши заводы и работу, которую мы делаем. Однако наши инженеры подвергаются унижениям в социальных сетях. Нужно разделять вопросы утилизации и производства и уважать проделанную работу, – призвала Шукежанова.

Все представители правительства выступили за то, чтобы отказать в отмене утильсбора.

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