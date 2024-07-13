11 июля депутаты Костанайского областного маслихата обсудили предложения направить деньги из областного бюджета на ряд проектов. Среди них подведение газа к сёлам, жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО" и проверка качества дорог в Карасу. Вчера, 12 июля, состоялось голосование по предложениям. Результаты голосования - в материале "НГ".

Газ, вода, дворы

11 июля на обсуждении проектов депутат областного маслихата Махаббат ЖУТАЕВ спросил, по какому принципу выделили столь большую сумму - в миллиарды тенге бюджетных средств на ряд проектов. Среди них: подведение газа, субсидирование стоимости воды, строительство пункта очистки воды, реконструкция канализации и блогоустройство дворов в ряде регионов области. Ему пояснили, что эти деньги поступили в результате целевых трансфертов из средств АО "Самрук-Казына", а сумма и сами проекты определены постановлением правительства.

Депутаты Костанайского областного маслихата единогласно проголосовали за выделение из областного бюджета 2 млрд 100 млн тенге эти работы.

Жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО"

Также депутатам предложили выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО". У депутата областного маслихата Александры СЕРГАЗИНОВОЙ возник вопрос, вернутся ли эти деньги обратно в бюджет.

Оказалось, что средства возвратные, но поступят ли они назад в бюджет или будут работать в кредитных займах дальше, пропишут в договорах. Сами договоры на заседании комиссии депутаты увидеть не смогли, им пообещали предоставить их по заключению. Однако голосование состоялось следующим утром в 11:00. И депутаты проголосовали единогласно.

Проверка дорог в Карасу

100 млн 200 тыс. тенге предложили выделить из областного бюджета на проверку качества дорог в Карасуском районе. Ее выполняет Национальный центр качества дорожных активов. Однако, при обсуждении вопроса, у депутата облмаслихата Сергазиновой возникла претензия уже к самому Центру. По ее словам, после отбора кернов дыры в асфальте так и остаются незаделанными. Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат СЕЙДАХМЕТОВ обещал впредь проследить за этим.

Выделение средств Национальному центрц качества дорожных активов было утверждено депутатами единогласно.

Кадры из видеотрансляции