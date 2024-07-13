Единогласные возмущения или Как депутаты Костанайского облмаслихата по выделению денег на проекты голосовали
Диас СУЛЕЙМЕН
11 июля депутаты Костанайского областного маслихата обсудили предложения направить деньги из областного бюджета на ряд проектов. Среди них подведение газа к сёлам, жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО" и проверка качества дорог в Карасу. Вчера, 12 июля, состоялось голосование по предложениям. Результаты голосования - в материале "НГ".
Газ, вода, дворы
11 июля на обсуждении проектов депутат областного маслихата Махаббат ЖУТАЕВ спросил, по какому принципу выделили столь большую сумму - в миллиарды тенге бюджетных средств на ряд проектов. Среди них: подведение газа, субсидирование стоимости воды, строительство пункта очистки воды, реконструкция канализации и блогоустройство дворов в ряде регионов области. Ему пояснили, что эти деньги поступили в результате целевых трансфертов из средств АО "Самрук-Казына", а сумма и сами проекты определены постановлением правительства.
Депутаты Костанайского областного маслихата единогласно проголосовали за выделение из областного бюджета 2 млрд 100 млн тенге эти работы.
Жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО"
Также депутатам предложили выделить 500 млн из областного бюджета, которые пойдут на предоставление жилищных займов сотрудникам АО "ССГПО". У депутата областного маслихата Александры СЕРГАЗИНОВОЙ возник вопрос, вернутся ли эти деньги обратно в бюджет.
Оказалось, что средства возвратные, но поступят ли они назад в бюджет или будут работать в кредитных займах дальше, пропишут в договорах. Сами договоры на заседании комиссии депутаты увидеть не смогли, им пообещали предоставить их по заключению. Однако голосование состоялось следующим утром в 11:00. И депутаты проголосовали единогласно.
Проверка дорог в Карасу
100 млн 200 тыс. тенге предложили выделить из областного бюджета на проверку качества дорог в Карасуском районе. Ее выполняет Национальный центр качества дорожных активов. Однако, при обсуждении вопроса, у депутата облмаслихата Сергазиновой возникла претензия уже к самому Центру. По ее словам, после отбора кернов дыры в асфальте так и остаются незаделанными. Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат СЕЙДАХМЕТОВ обещал впредь проследить за этим.
Выделение средств Национальному центрц качества дорожных активов было утверждено депутатами единогласно.
Кадры из видеотрансляции
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