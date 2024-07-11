В областной бюджет поступили трансферты целевого назначения из средства АО "Самрук-Қазына". Их предлагается направить на ряд проектов. Один из депутатов областного маслихата сомневается в целесообразности распределения средств.

Что это за проекты, озвучила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольга ПОПКОВА на заседании постоянных комиссий Костанайского областного маслихата сегодня, 11 июля, в ZOOM-конференции:

- 2 млрд 100 млн тенге, в том числе 1,5 млрд тенге за счёт средств АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына", предлагается направить на строительно-монтажные работы по 6 проектам строительства: подводящий газопровод от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новосёловка Аулиекольского района, подводящий газопровод и газораспределительные сети к сёлам Лесное, Берёзовка Фёдоровского района, 4 проекта строительства газораспределительных сетей в сёлах Диевка Аулиекольского района, Аршалы и Зааятка Денисовского района, Адаевка Камыстинского района.

На 200 млн тенге хотят просубсидировать стоимость услуг по подаче питьевой воды. 140 млн тенге - на строительство пункта очистки и подачи воды в селе Приречное Карабалыкского района.

Еще 45 млн тенге на разработку ПСД с государственной экспертизой по проектам строительства газораспределительных сетей сёл Ливановка, Карабатыр Камыстинского района и села Новоильиновка района Беимбета Майлина.

35 млн 600 тыс. тенге - на благоустройство дворов многоквартирных жилых домов села Боровское Мендыгаринского района.

5 млн тенге - на начало строительно-монтажных работ по проекту реконструкции канализационных и очистных сооружений города Аркалыка.

- По каким принципам почти миллиард выделили на эти проекты? - спросил депутат областного маслихата Махаббат ЖУТАЕВ. - Как мы знаем, проблем везде много. Вот мы, депутаты, смотрим - суммы большие. По какому принципу бюджетная комиссия распределяет эти суммы?

- Эти деньги выставлены согласно постановлению правительства, - ответила Попкова. - Существует постановление, в котором из средств "Самрук-Қазына" выделено 1,5 млрд тенге. Эти проекты ранее подавались на уточнение республиканского бюджета.

- То есть вы хотите сказать, их в правительстве выбрали, а мы здесь просто проголосуем? Понял.

Сегодня предложение направить средства на эти проекты депутатам облмаслихата дали на рассмотрение. Завтра будут оглашены результаты голосования.