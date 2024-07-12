Сегодня, 12 июля, депутаты Костанайского областного маслихата единогласно проголосовали за все предложения, озвученные вчера на заседании постоянных комисиий. В том числе за вызвавшие вопросы 500 млн тенге из областного бюджета, которые пойдут на жилищные займы сотрудникам АО "ССГПО".

Бюджетная комиссия предложила выделить 500 млн на кредиты работникам ССГПО разрабатывала сама, без участия депутатов. Почему такие решения нужно принимать вместе с депутатами областного маслихата, объяснил его председатель Сайлаубек ЕЩАНОВ:

- У нас была просьба на прошлой сессии, чтобы депутаты областного маслихата вошли в бюджетную комиссию. Даже если они не входят в бюджетную комиссию, когда принимаются такие решения, можно было бы пригласить их. В связи с чем этот вопрос возникает: вот вы приняли сегодня хорошее решение - 500 млн поддержки работников ССГПО, но, если бы вы с нами советовались, мы бы попросили выделить деньги ещё для других категорий, например врачи, многодетные матери, инвалиды, сироты. Это огромная помощь. Почему мы не поддерживаем другие слои населения?

- С прошлого года у нас действует программа "Қостанай жастары", и с вашей поддержкой мы туда выделили деньги. В неё входит вся молодёжь до 30 лет, - ответила замакима области Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Ещанов подчеркнул: приглашать депутатов на обсуждение подобных решений - это не просьба, а депутатский наказ, Гульбарам Мусагазиной и заместителю руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ольге Попковой в частности. По словам Ещанова, все управления стараются вовлекать в принятие решений депутатов облмаслихата, кроме управления экономики.

Кадры из видеотрансляции