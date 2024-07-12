9 июля Агентство финансового мониторинга сообщило, что в Костанайской области началось досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения группой авторского надзора при строительстве объектов сельского здравоохранения. Установлено, пишет АФМ, что за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию руководитель группы получил 9 млн тенге от главного инженера компании-подрядчика.

То есть речь об «откате». И надо же так совпасть, что недавно в Костанае оно звучало не раз применительно к тем, кто оказывает услуги технического надзора. Дело было на встрече 27 июня руководителей строительных компаний Костанайской области с коллегами из Комитета строительства президиума НПП «Атамекен».

- Чтобы технадзор был лояльным, подписывал документы, запрашивается 1% от суммы договора. Кто не идет на сделку, у того очень осложняется строительство и ввод в эксплуатацию объектов, - говорил директор ТОО «Спецсталь Конструкции» Алексей АМАН. - На рынке сегодня доминируют 3-4 крупные компании из Астаны, Алматы... Они на местах находят каких-то специалистов с неизвестно каким опытом. Но мы, подрядчики, должны ехать в головные фирмы, чтобы подписать любой акт выполненных работ... Нет, ты формально ничего предъявить не можешь. Формально его представитель на объекте есть. Но, как дело доходит до подписания актов, надо ехать. В Астане, например, человек от нас просто бегал. Направлять документы почтой? Но это же недели. Это тормозит строительство. Приходится ехать и кланяться. Считаю, это недопустимо. Надо как-то решить, чтобы технадзор находился на месте. А если человек работает по доверенности, значит, у него должна быть печать и право подписывать акты выполненных работ. На месте выполнения и сдачи этих работ, а никак не в офисе за сотни километров от строительства.

- Ситуация повсеместная, к сожалению, - поддержал коллегу президент ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана» Виктор МИКРЮКОВ, - рынок технического надзора извратили. Технадзор должен нести качество, а он несет вымогательство. Поэтому мы должны подходы менять.

Предприниматели говорили, что надо к решению проблемы подключать заказчика, постоянно обращаться в ГАСК... А скорее всего, пришло время обращаться в антикор, департамент экономических расследований.

Фото Галины КАТКОВОЙ