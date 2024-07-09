О начале досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

- Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию, - сообщает АФМ.

В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств. Размер вымогаемого вознаграждения составлял 1% от общей суммы стоимости строительства объектов.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, отметили в АФМ, иные сведения разглашению не подлежат.