Школьник, 2014 года рождения, хотел развеселить своих друзей, сообщив о заложенном взрывном устройстве в школе-гимназии № 3. Инцидент произошел 6 июня. Мальчика быстро нашли, а перед судом в итоге предстал его отец.

За звонок на пульт «112» и заведомо ложное сообщение об акте терроризма полиция возбудила уголовное дело по ст. 273 УК. Но через два дня, 8 июня, уголовное дело прекращено в соответствии с ч. 2 ст. 35 уголовно-процессуального кодекса РК.

В итоге специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении отца школьника - Ф. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (ст.127 ч.1 КРКоАП).

- Гражданин Ф. вину признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба суда. - Судом, на Ф. наложено административное взыскание в виде административного штрафа в сумме 36 920 тенге.

Постановление еще не вступило в законную силу.