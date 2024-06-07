Таким образом он решил развеселить своих друзей. Но автора фейкового сообщения быстро нашли, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Звонок о заложенном взрывном устройстве и террористах в одной из школ областного центра поступил на телефон экстренной службы 6 июня. У звонившего был детский голос.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен 9-летний школьник. Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей, - сообщил и.о. начальника управления по противодействию экстремизму Сабит ИБРАЕМОВ. - На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы.

Начато следствие по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о принятии мер по отношении к родителям. В полиции напоминают, что за распространение подобной информации не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.