Количество преступлений за первые 6 месяцев в нашем регионе снизилось на 10,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Об этом сегодня, 10 июля, на брифинге в РСК сообщил начальник департамента Комитета по правовой статистике и спецучетам по Костанайской области Марат КАЙБЖАНОВ.

За полгода года в регионе зарегистрированы 2 723 уголовных правонарушения. За тот же период в прошлом году их было 3 032. Это означает снижение на 10,2%. По всей стране снижение составило 4,9%.

Марат Кайбжанов и Махаббат Карибайкызы



- Среди 20 областей Костанайская область занимает 9-е место по числу зарегистрированных преступлений. Большинство преступлений произошло в Костанае - 1 425 (53,3%), - отметил спикер. - Среди видов преступлений наблюдается снижение: убийств на 23,5%, хулиганств на 42,9%, краж на 32,7% и изнасилований на 18,2%. Однако выросли случаи мошенничеств на 18%, вымогательств на 20%, причинения тяжкого вреда здоровью на 17,5%, и ДТП на 8,6%.

Заместитель начальника департамента Махаббат КАРИБАЙКЫЗЫ отметила: количество случаев подростковой преступности уменьшились на 30,4% - несовершеннолетние в этом году совершили 16 уголовных правонарушений, а в первом полугодии 2023 года их было 23.

- При этом количество случаев мошенничества увеличилось на 18%. Всего зарегистрировано 924 случая. Один из распространенных видов- интернет-мошенничество, таких преступлений совершено 619, или 66,9% от общего числа, - пояснила Карибайкызы. И привела пример: - Гражданин З. в Instagram через вымышленный интернет-магазин продажи обуви обманным путем завладел денежными средствами граждан, которые за заказанные товары передавали оплату через приложение Kaspi.kz. Всего таким способом им совершено 31 преступление.

Дело гражданина З. направлено в суд.

Увеличилось также количество вымогательств - на 20% (с 10 до 12). Большая часть (11) совершена в Костанае. На 17,5% (с 40 до 47) увеличилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, большая часть - в Костанае (19).

Но наблюдается тенденция по снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах - на 18,8% (с 640 до 520), на улицах - на 25,6% (с 328 до 244), рецидивистами = на 6,8% (с 987 до 920), в состоянии алкогольного опьянения - на 13,2% (с 372 до 323), групповых преступлений - на 34,1% (с 170 до 112), правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 9,5% (с 42 до 38). В целом эти данные свидетельствуют об улучшении криминогенной обстановки в области. сделала вывод Карибайкызы.

Начальник отдела формирования правовой информации в гражданской и административной сферах департамента Талгат НУРМАГАМБЕТОВ отметил, что на 89% (с 1 578 до 2 922) выросло количество проверок органов контроля и надзора.

Талгат Нурмагамбетов (слева)

- Больше всего их проведено органами ЧС, земельных ресурсов, соцзащиты, госслужбы и экологии, - пояснил он. - Рост проверок субъектов частного предпринимательства увеличился на 51% (с 731 до 1 447), из них 77% - субъектов малого предпринимательства (1 107 проверок). В частности, это связано с отменой моратория на проверки бизнеса в этом году.

Основная часть проверок малого предпринимательства проведена по вопросам исполнения налогового законодательства, по обращениям физлиц и юрлиц, по сообщениям госорганов.

- Нами выявлены 2 незаконные проверки, проведенные органами ЧС в отношении субъектов предпринимательства без вынесения актов о назначении проверок и их регистрации в департаменте, - сообщил Нурмагамбетов. - Сотрудники ЧС проверяли частную баню и гостиницу, а также магазин, расположенные в Костанае, на соблюдение требований пожарной безопасности и исправности датчиков автоматической пожарной сигнализации. В итоге незаконные проверки поставлены на учет, а должностное лицо, проводившее их, привлечено к ответственности.

За полгода зарегистрировано 183 ДТП с гибелью или ранением людей (в Костанае люди получили травмы разной степени тяжести в 66 ДТП), их количество выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом (в 2023 году их было зарегистрировано 175). В ДТП погибли 23 человека (снижение на 26%, в 2023 году их было 31) и 234 ранены (рост на 2%, с 230 до 234).

- По инициативе департамента по результатам анализа наиболее аварийных участков в январе ДП Костанайской области совместно с акиматами приняли решение об изменении скоростного режима с 90 км/ч до 60 км/ч на участке дороги Большого моста между городами Костанай и Тобыл, - отметил Талгат Нурмагамбетов. - В результате на вышеуказанном участке дороги в первом полугодии отсутствуют ДТП, а в 2023 году было 3 ДТП, из них одно со смертельным исходом с двумя погибшими.

Начальник отдела контроля и анализа за обращениями департамента Гульмира АЛКЕБАЕВА отметила, что в административные органы области поступило более 66 тыс. обращений - на 24% больше аналогичного периода прошлого года (53 446).

Гульмира Алкебаева (справа)

- В основном поступившие заявления касались госдоходов, предпринимательства, исполнения судебных актов, жилфонда и документирования населения, - отметила она. - Системный анализ указанных статданных показал, что административными органами допускаются системные нарушения, несмотря на то, что по новому законодательству мы работаем уже третий год. Наиболее частые нарушения - нарушение сроков рассмотрения обращений.

За шесть месяцев 2024 года зафиксировано 85 таких фактов.

- Например, в феврале этого года Рудненским городским отделом жилотношений несвоевременно рассмотрены два журналистских запроса, - отметила Алкебаева. - Ответы на запросы журналиста Колова предоставлены с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней.

Она призвала граждан активнее проявлять сознательность и незамедлительно сообщать о допускаемых госорганами нарушениях закона, а также обязательно использовать информационную систему е-Otinish, которая позволяет департаменту анализировать статистические данные, а заявителям контролировать процесс рассмотрения обращений.

Напомнили спикеры и про возможности сервиса Qamqor.gov.kz.

- В разделе «Розыск» имеются сведения о без вести пропавших детях, о разыскиваемых лицах, должниках по исполнительному производству, ответчиках по искам, предъявленным в интересах государства, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от отбывания наказания, осуществления пробационного контроля, без вести пропавших, утративших связь с родственниками. Сведения находятся в открытом доступе для всех физлиц и юрлиц, - пояснила Махаббат Карибайкызы. - Данные информационного сервиса позволяют после заполнения необходимых реквизитов установить информацию о розыске конкретного лица, также имеются фотографии и списочные сведения всех разыскиваемых лиц по Казахстану с подробной информацией об органе, ведущем розыск, причине розыска. Также указаны телефоны, куда можно обратиться всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых лиц.

Фото Андрея СКИБЫ