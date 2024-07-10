Причину смерти пропавшей и найденной спустя два дня мертвой девушки назвали в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16-летняя Дарья Тайронина ушла из дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Тогда полиция и волонтеры объявили ее поиски. 28 июня стало известно, что тело девушки обнаружили в лесопосадке близ Аулиеколя.

В ответе департамента полиции Костанайской области на официальный запрос издания сообщили, что смерть девушки наступила вследствие механической асфиксии.

"По подозрению в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе. Для всестороннего и объективного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

В полиции отметили, что без результатов экспертного заключения следствие не может комментировать, были ли совершены в отношении пропавшей девушки действия сексуального характера. Иная информация в интересах следствия не разглашается.