В конце июня в Рудном трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили питбуля на жителей города и их питомцев. После инцидента жители этого города сообщили «НГ», что полиция отпустила нападавших и те вновь натравили питбуля на людей. Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.

Фото из архива "НГ"



Напомним, инцидент произошел 19 июня. Сразу после этого волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА опубликовала в Instagram пост, где рассказала о новых подробностях происшествия:

- Сколько еще должно пострадать животных и людей от этого «героя»?! Он использует собаку как оружие! - пишет Серикова про владельца питбуля. - Полиция Рудного работает недобросовестно. Но больше всего меня удивляет тот факт, что мне пишут люди такие фразы: «У него много связей, мы его боимся» или «Ему ничего не будет, он бывший бизнесмен». Даже то, что после нарушения он не отсидел и суток, со слов свидетеля, доказывает теорию людей о связях и недобросовестную работу органов! Участковый - это вообще отдельная история. Посадили его со второго раза!

Корреспондент «НГ» уточнил, что Анастасия имела в виду, написав, что владелец собаки не отсидел и суток, и почему она жалуется на работу полиции. Волонтер пояснила: о том, что спустя несколько часов нападавших отпустили, ей сообщил житель Рудного, котрорый попросил не указывать в СМИ его фамилию. В телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» мужчина пояснил: сам он происходящее не видел, но неизвестный человек отправил ему два видео, снятые в 7 часов утра 20 июня.

На одном из них два мужчины свободно разгуливают по городу, держа в руках железные банки с какими-то напитками. Они подходят к третьему мужчине. Общаются на повышенных тонах. О чем именно говорят, слышно плохо. Собаки с ними не видно.

На втором видео конфликт продолжается и автор комментирует происходящее:

- Вот собака стоит, без ошейника, без намордника опять. Он напал на большую собаку. Стоят вот хозяева, не знаю кто, они наезжают (хотя сами не правы) на мужчину, который вообще не виноват, - поясняет автор видео. - Когда собаки между собой дрались, кто-то из них (нападавших - «НГ») говорил: «Дерись! Дерись!» на собаку. Тот (мужчина к которому они подошли - "НГ") объясняет, что здесь дети гуляют. Вот до сих пор они разбираются.

Как пояснила «НГ» Анастасия Серикова, очевидцы сообщили ей, что мужчины натравливали питбуля на других жителей города. И только после этого полиция задержала хозяина собаки.

- Я думаю, вам нужно посмотреть его характеристику и другие дела, связанные с этим человеком, чтобы общество и люди поняли, что его кто-то покрывает, - прокомментировал видео, говоря о владельце питбуля, житель Рудного. - Если вы сами посидите в интернете часа 2-3, много чего найдете. Например, в "Одноклассниках" можете найти информацию о том, как он сбил человека насмерть!

- Это уже рецидив - человек неоднократно нарушает порядок. Вопрос не к собаке, вопрос к ее хозяину. Участковый должен держать на контроле таких людей, поэтому у меня возникают сомнения к работе полиции и участкового, который не проконтролировал ситуацию, - прокомментировала Анастасия Серикова. - После произошедшего участковый должен вдвойне проверять, действительно ли собака на месте, проводить профилактические беседы.

"НГ" попросила пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.

- По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, полицией было возбуждено уголовное дело. До суда стороны примирились, претензий друг к другу не имеют. Конфликт был исчерпан, - ответили в ведомстве. - Тем не менее, по возбужденным полицией административным производствам, за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение особых требований к поведению, суд назначил рудничанину 11 суток ареста и штраф 10 МРП (36 920 тенге, 1 МРП в 2024 году - 3 692 тенге - «НГ»).

В полиции также сообщили, что за нарушение правил обращения с животными по четырем разным фактам назначены штрафы на общую сумму около 148 тысяч тенге. А также владелец питбуля понес наказание за нецензурную брань в общественном месте - назначен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

- В настоящее время собака находится в вольере частного дома правонарушителя, - сообщили в полиции. - Угрозы для общества она не представляет, оснований для ее изъятия нет.

В ведомстве также ответили, что заявления о нападениях питбуля после 19 июня на жителей Рудного в УП города не поступали.