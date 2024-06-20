Историю, произошедшую в Рудном вчера, 19 июня, в 20.45, рассказала местная жительница. По ее словам, трое мужчин в нетрезвом состоянии натравили своего питбуля, которого выгуливали без поводка, ошейника и намордника, на женщину с маленькой собакой, а позже - и на автора сообщения, ее сына и собаку породы хаски.

"Маленькую собаку успели взять на руки, а у женщины прокусы руки и порван мизинец, - рассказывает пострадавшая женщина. - Я с ребенком и собакой хаски на "строгаче" (строгий ошейник - "НГ") вышла из подъезда. Ребенок и собака были слева от меня. Из-за поворота выбежал питбуль и послышались крики «Рви, хватай, дери его». Я попыталась забежать назад в подъезд, но увы. Мой 3-летний сын был слева, туда и побежал питбуль. Наш хаски выдвинулся вперед".

По словам женщины, на ее 3-летнего сына набежал один из мужчин, она подняла ребенка на руки, а когда из подъезда выбежала соседка, отдала ей сына и та унесла его. Мужчина в это время разломал детскую игрушку.

"Я продолжила бороться за жизнь моей собаки. Их собака, питбуль, была без намордника и даже без ошейника или чего-либо. Мою собаку на строгаче и в наморднике начали драть. А когда я отпустила своего пса, чтобы он хоть убежал или оборонялся от питбуля, мужчины подняли мою собаку за "строгач", отталкивали меня, чтобы питбуль драл хаски, и кричали «Рви, разорви его до конца». Это слышно в видео, - описывает произошедшее женщина. - Меня хватали, пихали и толкали от собаки, орали на меня нецензурной бранью и угрожали расправой. Я еле отбила свою собаку. Один из мужчин показывал рукой на меня и сказал собаке напасть, но собаки крепко сцепились".



Хаски, по рассказу хозяйки, сейчас в тяжелом состоянии. Сама женщина также получила травмы.

"Моя собака в клочья. Хаски изодрали в мясо, куча разрывов, висит ухо, глотка в дырах, он в тяжелом состоянии. Когда я чудом смогла истерзанного своего пса своего затолкать в подъезд, питбуль кинулся на меня. Я его оттолкнула и подоспели на помощь люди. У меня прокусана, к счастью вскользь, нога и в синяках рука и другая нога. В травмпункте мне делали уколы. Двое из мужчин пытались меня избить, но в время подоспели сотрудники полиции, - рассказала женщина. - Сегодня они уже опять во дворе, и я очень боюсь идти домой. Почему все это безнаказанно? А соседке, которая мне помогала, написали на двери угрозы. Как разобраться в этом безобразии? Где искать помощи и защиты? Почему в 21 веке творится такой беспредел? Почему их тут же выпустили? А если бы это был мой ребенок?"

В департаменте полиции Костанайской области по запросу "НГ" прокомментировали произошедшее:

"По факту побоев, которые хозяин собаки нанес женщине во время конфликта, возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. За нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и нарушение особых требований к поведению суд ему назначил 11 суток ареста. За нарушение правил обращения с животными назначен штраф порядка 19 000 тенге. Более того, ему предстоит понести наказание за нецензурную брань в общественном месте".



В полиции напомнили, что статья "Побои" с 16 июня является уголовным правонарушением.