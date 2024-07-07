Первое воскресенье июля в Казахстане отмечается День домбры согласно новому списку праздников.

Фото из архива "НГ"

- Звуки этого уникального национального инструмента, который считается одним из древних в мире, раскрывают душу казахского народа, передают музыку казахских степей и гор, - передаёт Служба центральных коммуникаций при президенте РК.

- Поздравляю с Национальным днём домбры! Этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа. Домбра стала неотъемлемым элементом цивилизации Великой степи. Наш общий долг - сохранить это достояние казахской культуры. Пусть мелодия домбры звучит в каждом доме! - написал Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на своей странице в X (бывший Твиттер).

Поздравляем наших читателей с праздником главного музыкального инструмента казахского народа!