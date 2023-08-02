Новый список праздников утвердили в Казахстане
Tengrinews.kz
Правительство постановлением от 27 июля в новой редакции утвердило "Перечень праздничных дат", передает Tengrinews.kz.
Фото: из архива Tengrinews.kz
"Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении правительства.
Согласно приложению, в новом перечне 19 праздничных дат:
1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;
2. День благодарности – 1 марта;
3. День матерей – второе воскресенье мая;
4. День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;
5. День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;
6. День отцов – третье воскресенье июня;
7. Национальный день домбры – первое воскресенье июля;
8. День Абая – 10 августа;
9. День спорта – третье воскресенье августа;
10. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;
11. День знаний – 1 сентября;
12. День семьи – второе воскресенье сентября;
13. День языков народа Казахстана – 5 сентября;
14. День труда – последнее воскресенье сентября;
15. День пожилых людей – 1 октября;
16. День хлеба – 16 октября;
17. День энергосбережения – 11 ноября;
18. День национальной валюты – тенге – 15 ноября;
19. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.
Отметим, что из перечня праздничных дат исключили все профессиональные праздники. Однако праздничные даты пополнились Днем отцов.
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