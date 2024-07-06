Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Азербайджане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона.

- Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба, – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.

- По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе, – отметил Глава государства.

Также Президент Казахстана подчеркнул, что необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.

6 июля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

Отметим, в ноябре 2023 года в Астане прошел юбилейный Х Саммит Организации тюркских государств, в которую входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве стран - наблюдателей на саммите были представлены Венгрия и Туркменистан.

Напомним, недавно Токаев говорил и о том, что осенью пройдет референдум по строительству АЭС в Казахстане.