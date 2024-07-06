Директора лагеря уволили после избиения ребенка другими детьми в ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Мой город". Об этом сообщила и.о. руководителя управления образования по Западно-Казахстанской области Лаура Батыргалиева.

Иллюстративное фото:nvdaily.ru

Уволена также вожатая, а на воспитателя наложено дисциплинарное взыскание после проверки гороно.

- Проведена беседа с детьми и их родителями, - сообщила Батыргалиева журналистам.

Как стало известно, 10-летнего мальчика вместе с сестрой отправили в детский лагерь "Атамекен" 10 июня. Путевки им выдал городской отдел образования, как пострадавшим от паводка. Там дети пробыли несколько дней.

- Мы приехали домой и сын показал синяки на теле. Они были на ногах, на руках и по телу. Он говорит, что налетали по 8-10 ребят и били его в спортзале и даже на улице. К детям (избивавшим) у меня вопросов нет - это дети. У меня вопрос к руководству лагеря, которые приняли детей и обязались за ними присматривать, к министерству, которое все это организовало: почему такое происходит? Как вы такое допустили? - рассказал отец ребенка.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что воспитателя ясли-сада судили за нанесение повреждений малышу в Костанае.

Фото из архива "НГ"

- Ребенок сидел спиной на стуле, Деріпсәлі сделала ему замечание по поводу поведения, - зачитала тогда обвинительное заключение прокурор Алма НУРСЕИТОВА. - Тогда Деріпсәлі умышленно, зная, что нанесет телесные повреждения, схватилась за спинку стула и выдернула его из-под малолетнего. Ребенок упал и получил закрытый перелом ключицы. Таким образом, Деріпсәлі обвиняется по ст. 141 УК РК (ненадлежащее исполнение обязанностей по сохранению здоровья и безопасности детей).