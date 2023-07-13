В суде № 2 Костаная 12 июля начали рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летней воспитательницы яслей-сада № 61 Айсулу ДЕРІПСӘЛІ. Она обвиняется в том, что 28 июня 2022 года выдернула стул из-под ребенка.





Прокурор Алма Нурсеитова заявила, что воспитательница выдернула стул из-под ребенка умышленно



- Ребенок сидел спиной на стуле, Деріпсәлі сделала ему замечание по поводу поведения, - зачитала обвинительное заключение прокурор Алма НУРСЕИТОВА. - Тогда Деріпсәлі умышленно, зная, что нанесет телесные повреждения, схватилась за спинку стула и выдернула его из-под малолетнего. Ребенок упал и получил закрытый перелом ключицы. Таким образом, Деріпсәлі обвиняется по ст. 141 УК РК (ненадлежащее исполнение обязанностей по сохранению здоровья и безопасности детей).

Подсудимая Айсулу Деріпсәлі полностью признала вину. На данный момент она безработная.

Суд приступил к допросу отца мальчика. Подсудимая и потерпевший запретили себя снимать. Потерпевший просил не публиковать его имя и фамилию

- Воспитатель сначала сказала, что сын сам упал со стула, - сообщил отец мальчика. - В больнице констатировали закрытый перелом ключицы. Я позвонил Деріпсәлі, спросил, как он мог упасть, что сломал ключицу? Тогда она призналась, что выдернула стул.

Мужчина пояснил, что посмотрел видео, где его сын сидит на стуле и не реагирует на замечание, тогда воспитательницы намеренно выдернула стул.

- Почему никто не вызвал скорую? Ребенок полчаса ходил со сломанной ключицей! - возмутился отец. - Думаю, она хотела скрыть перелом. Директор яслей-сада извинилась, только когда я спросил, почему она не выходит на связь. Воспитатель написала SMS с извинениями. Я ответил, что прощаю, но доведу дело до суда. Тогда я еще не видел видео, от которого до сих пор в шоке.

Позже к отцу ребенка обратились журналисты, чтобы написать статью о ЧП.

- Они написали и Деріпсәлі, она ответила: «Я не виновата, ребенок упал сам», - заявил потерпевший. - Поэтому в ее признание вины я не верю. Оно неискреннее, связано с тем, что завели дело. Она извинилась, предлагала деньги, но, что, я буду брать деньги за обезболивающие? Это было до того, как я посмотрел видео из детсада и до возбуждения уголовного дела. После этого Деріпсәлі утверждала, что ни в чем не виновата!

Потерпевший отказался от гражданского иска к подсудимой.

- Я хочу, чтобы она понесла наказание, чтобы ответила за сломанную ключицу моего сына, чтобы другим воспитателям это было уроком, - прокомментировал он свое решение.

- От примирения вы тоже отказываетесь? - поинтересовалась адвокат подсудимой. - Хотя знаете, что она признала вину.

- Я считаю, что примирение - в плоскости человеческих отношений, когда человек искренне признал вину, а не потому, что ему грозит наказание, которого она хочет избежать и вернуться на работу в детский сад, - ответил отец ребенка.

Свидетелей допрашивали в режиме онлайн.

Заведующий отделением травматологии детской областной больницы Мирас ЕЛЬЖАНОВ сообщил, что родители привезли ребенка, чтобы наложить гипс.

Заведующего отделением детской больницы Мираса Ельжанова допрашивали онлайн

- Была повязка, но быстро спала, - сказал врач. - У мальчика был закрытый перелом ключицы без смещения, когда необходима фиксация. Обычно последствий после таких переломов не бывает.

Мама мальчика тоже проходит по делу свидетелем. Она сообщила, что воспитатель сразу не призналась ей в своем поступке, а позже, когда перезванивал муж, говорила неправду.

- Сказала, что ребенок упал и повредил ухо, - сообщила женщина. - А в больнице сказали, что перелом.

- Когда вы пришли, я сказала, что он упал по неосторожности, - впервые нарушила молчание подсудимая. - Я хотела подвинуть стул к себе, а не выбивала его, принесла извинения.

Мама мальчика подтвердила: извинения были, но воспитатель не признала вину, говорила, что мальчик сам упал.

Допрос свидетелей продолжается.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ