Аким области Кумар Аксакалов подписал меморандум о сотрудничестве между группой компаний KazFoodProducts и китайской Myande Group. Это произошло в рамках Казахстанско-Китайского делового совета, который собирался в Астане 2 июля.

- Соглашение предусматривает строительство в Костанае современного завода по глубокой переработке пшеницы, - говорится в сообщении на сайте акимата области. - Мощность нового предприятия - 400 тыс. т пшеницы в год.

На заводе намерены производить компоненты для пищевой промышленности, медицины, а также биоэтанол.

Это вторая попытка создать в Костанайской области предприятие по глубокой переработке зерновых. И снова партнером выступает китайская сторона.

В октябре 2018 года на форуме Kostanay Invest, о котором писала "НГ", презентовался проект ТОО Bio Grain. Компания намеревалась поставить в индустриальной зоне Костаная комплекс по глубокой переработке зерновых и масличных культур. Говорили о сумме инвестиций в 106 млрд тенге. Будущий хаб называли крупнейшим на севере Казахстана. В него должен был войти элеватор с емкостью хранения 600 тыс. т, тоже самый большой в Казахстане.

- Расчетные параметры комплекса - выпуск в год 100 тыс. т высококачественной муки для поставки в КНР, еще 160 тыс. т муки уйдут на переработку для получения сухой клейковины и крахмала, - рассказывала участникам форума генеральный директор ТОО Bio Grain Дина УТЕБАЕВА, - предприятие будет заниматься также переработкой масличных в объеме около 100 тыс. т. Все побочные продукты переработки пшеницы и маслосемян будут использованы для производства комбикормов - до 1 млн т в год.

Комплекс должен был закупать ежегодно до 600 тыс. т пшеницы 3-го класса и 740 тыс. т 4-5-го классов, до 120 тыс. т масличных.

С акиматом Костанайской области директор ТОО подписала дорожную карту на строительство завода, которое должно было начаться в марте 2019 года. Планировалось, что оно завершится в течение двух с половиной лет. ТОО Bio Grain даже подписало с китайской компанией offtake-контракт сроком на 10 лет, но проект так и не был реализован.



Фото с сайта акима Костанайской области