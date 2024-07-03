Спортивный директор, а до сих пор и исполняющий обязанности главного тренера костанайского футбольного клуба Нурбол Жумаскалиев теперь будет работать в должности без и.о. Сегодня его утвердили на посту главного тренера, сообщает пресс-служба ФК.

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- Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Первую игру в форме желто-зеленых Жумаскалиев провел в далеком 2000 году. Всего за «Тобол» Нурбол Жардемович сыграл более 500 матчей во всех турнирах , - говорится в сообщении. - Жумаскалиев является рекордсменом по количеству голов в Премьер-лиге и голов в КПЛ за один клуб. Полузащитник - абсолютный рекордсмен по матчам за костанайский клуб, в составе желто-зеленых выигрывал Чемпионат страны, Кубок и все комплекты медалей. Признавался лучшим игроком и полузащитником Казахстана.

Напомним, Нурбол Жумаскалиев, после того как в 2018 году стал спортивным директором ФК "Тобол", дважды становился и.о. главного тренера. В первый раз в 2019 году, когда прежний главный тренер Владимир Газзаев покинул свой пост перед игрой с "Кайратом". Второй - меньше месяца назад, когда контракт расторгли с сербским специалистом Миличем Чурчичем.