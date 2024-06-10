Сербский специалист Милич Чурчич покинул пост главного тренера костанайской футбольной команды. Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности во второй раз стал легенда "Тобола" №9 Нурбол Жумаскалиев.

- В свою очередь ФК «Тобол» благодарит Милича Чурчича и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении. - Отметим, что он вместе желто-зелеными выиграл Кубок Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана.

Исполнять обязанности главного тренера назначили спортивного директора ФК "Тобол" Нурбола Жумаскалиева. Он уже занимал эту должность в 2019 году, когда прежний главный тренер Владимир Газзаев покинул свой пост перед игрой с "Кайратом".

- Нурбол Жардемович является символом и легендой клуба, хорошо знаком с игроками команды и историей костанайского футбола. Сегодня после вечерней тренировки он представлен команде. Успехов, Нурбол Жардемович! - пишет пресс-служба ФК.

Новое назначение прокомментировал также совладелец костанайского клуба Алимжан КАЛДИЯР:

- На данный момент мы идем из серии трех положений и на 8 строчке турнирной таблицы. Ближашие игры на июнь - против "Кайрата" и выездные против "Атырау" и и "Актобе", а далее начинаются Еврокубки. Надеюсь все понимают, насколько новому главному тренеру выпадает сложная ситуация. Исполняющим обязанности главного тренера станет Нурбол Жумаскалиев. Безусловно, это очень сложный период для того, чтобы проявить себя на тренерской должности, однако Нурбол сумел сделать безупречную репутацию в футбольной карьере. Мы доверяем ему и у него есть уважение команды. С вашей верой и поддержкой, дорогие болельщики, все получится.

Фото из архива "НГ"