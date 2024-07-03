В Тбилиси завершился Кубок мира по пара пауэрлифтингу - TBILISI 2024 PARA POWERLIFTING WORLD CUP. В соревнованиях, ставшими последними предолимпийскими стартами для представителей этого вида спорта, приняли участие 329 атлетов из 71 страны, в том числе и из Казахстана.

Турсынай Кабыл, Али Галимулин и Фархат Мутунов с заслуженным тренером РК Дмитрием Царенко / Фото instagram.com/invasport_kst

Честь нашей страны защищали 12 спортсменов, в числе которых были и три представителя КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Мы уже сообщали, что в первые дни казахстанские атлеты завоевали пять медалей, из которых четыре на счету воспитанников заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко из Костаная. Выступавшая в весовой категории до 45 кг среди женщин Турсынай Кабыл стала бронзовым призером, а Фархат Мутунов занял первое место в весовой категории до 49 кг среди молодежи. Кроме этого оба спортсмена завоевали серебряные награды по сумме трех попыток.

Победитель Кубка мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи Али Галимулин / Фото instagram.com/invasport_kst

К этим пяти завоеванным медалям казахстанские спортсмены по итогам Кубка мира добавили еще шесть наград. Две из них - золотого достоинства - принес в копилку сборной Казахстана Али Галимулин из костанайского спортклуба инвалидов, тренирующийся под руководством Григория Зиберова. Выступая в Кубке мира среди молодежи в весовой категории до 59 кг, костанаец в лучшем своем подходе покорил штангу весом 93 кг. Этот результат принес ему первое место. А еще одно первое место у Галимулина по сумме трех подходов.

Воспитанники костанайского портклуба инвалидов в составе сборной Казахстана по пара пауэрлифтингу в Тбилиси / Фото instagram.com/parapowerlifting.kz

По итогам Кубка мира Всемирная федерация пара пауэрлифтинга (World Para Powerlifting) 5 июля опубликует итоговый список обладателей лицензий на XVII летние Паралимпийские игры, которые пройдут в столице Франции городе Париже с 28 августа по 8 сентября. В число кандидатов на участие в этих Играх входит и мастер спорта международного класса Турсынай Кабыл, поднявшаяся после Кубка мира на седьмое место в мировом рейтинге в своей весовой категории.