В Париже после завершения XXXIII летних Олимпийских игр на тех же спортивных площадках с 28 августа по 8 сентября пройдут XVII летние Паралимпийские игры. В программе Паралимпиады-2024 соревнования по 23 дисциплинам, отборочные турниры к которым продлятся до 15 июля.

Турсынай Кабыл - претендент на лицензию на Паралимпиаду-2024 / Фото csp-parasport.kz

А в столице Грузии Тбилиси стартовал квалификационный Кубок мира по пара пауэрлифтингу - TBILISI 2024 PARA POWERLIFTING WORLD CUP, который является заключительным предолимпийским турниром для представителей этого вида спорта. В соревнованиях принимают участие 329 атлетов (198 мужчин и 131 женщина) из 71 страны.

В первый же день Кубка мира казахстанские атлеты завоевали пять медалей, две из которых на счету воспитанницы КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физкультуры и спорта Костанайской области мастера спорта международного класса Турсынай Кабыл, тренирующейся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко.

Жим лежа выполняет Турсынай Кабыл / Скриншот трансляции

Выступая в весовой категории до 45 кг, костанайская спортсменка в третьем подходе покорила штангу весом 97 кг и стала с этим результатом бронзовым призером Кубка мира, уступив лишь Линлин Го из Китая (115 кг) и Зои Ньюсон из Великобритании (100 кг). Кроме этого, Турсынай Кабыл стала обладательницей серебряной награды по сумме трех попыток с результатом 288 кг.

По итогам выступления на Кубке мира Турсынай Кабыл поднялась на 7-е место в мировом рейтинге в своей весовой категории, и, как отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Улан Ануар, это позволило ей войти в число претендентов на лицензию на Паралимпийские игры.

Призеры Кубка мира по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 45 кг среди женщин / Скриншот трансляции

Итоговый список обладателей лицензий Всемирная федерация пара пауэрлифтинга (World Para Powerlifting) объявит после 5 июля. Надеемся, что в восьмерке сильнейших атлетов в весовой категории до 45 кг будет и спортсменка из Костаная Турсынай Кабыл, которая в прошлом году впервые в истории костанайского спорта стала призером Азиатских Пара игр.

Фархат Мутунов: норматив мастера спорта международного класса покорен / Скриншот трансляции

Успешно выступил на Кубке мира еще один воспитанник Дмитрия Царенко - кандидат в мастера спорта Фархат Мутунов. В соревнованиях среди молодежи он с результатом 106 кг занял первое место в весовой категории до 49 кг, а также стал серебряным призером среди молодежи по сумме трех подходов. Показанный костанайским атлетом результат стал новым рекордом Азии, а также соответствует нормативу мастера спорта международного класса.

Призеры Кубка мира по пара пауэрлифтингу среди молодежи в весовой категории до 49 кг / Фото csp-parasport.kz

Завершится Кубок мира 26 июня, а олимпийский турнир по пара пауэрлифтингу пройдет в Париже с 4 по 8 сентября.

Турсынай Кабыл и Фархат Мутунов со своим тренером Дмитрием Царенко / Фото instagram.com/invasport_kst