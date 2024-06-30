26-27 июня впервые в нашем городе прошел национальный проект Казахстанская неделя моды. Известные и начинающие дизайнеры одежды представили на одном подиуме свои коллекции. Зрители и модели поделились с «НГ» своим впечатлением о показе, где были представлены непривычные рядовому костанайцу образы.

Фарида Бикмухаметова приобрела на Kazakhstan Fashion Week одежду от казахстанского бренда LaRiya (дизайнер – Лария Джакамбаева)

- Неожиданно, но очень приятно, что мы, как зрители, стали частью такого большого проекта, - прокомментировала костанайский зритель Фарида БИКМУХАМЕТОВА. – Радует, в нашей стране столько талантливых людей!

- Оправдались ли ваши ожидания? – поинтересовалась «НГ».

- Да, я даже приобрела для себя один наряд от дизайнера Ларии Джакамбаевой.

- Значит, ее коллекция вам более по душе?

- Честно сказать, меня зацепила работа Леонида Жеребцова, необычная коллекция.

- Что для вас значит мода?

- Мода - это сегодня и каждый день. Мы живем же не по каким-то знаменательным события, каждый день хочется чувствовать себя красивым, достойным…

- А как вы оцените работу местных дизайнеров?

- Мне очень импонирует коллекция Фаризы Сеилхан. Я очень рада, что в нашем городе есть такие талантливые люди, которые не бояться, не стесняются и реализовываются. Хочу пожелать ей и всем нашим дизайнерам успехов, новых начинаний, больших проектов и достойных зрителей.

Традиции и современность сочетаются в коллекции бренда Leila Khanym (дизайнер Фариза Сеилхан)

Дизайнер Фариза Сеилхан впервые представила свою работу на подиуме казахстанской неделе моды. Кроме творческой реализации эта миниатюрная девушка, да еще будучи в «интересном положении», умудрилась проявить не дюжие организаторские способности. Именно ей и еще одному молодому дизайнеру Дарине Нурсултан костанайцы обязаны проведением в нашем городе Kazakhstan Fashion Week.

Сеилхан Аюпов рассказал, как воспитал молодого дизайнера и успешного предпринимателя

Отец Фаризы Сеилхан АЮПОВ поделился с "НГ", что гордится успехом своей дочери. Мужчина рассказал, каким образом девушка освоила стезю дизайнера:

- Фариза с детства любила шитье, занималась бисером. Уже, когда стала постарше вместе со мной принимала участие в организации мероприятий, конечно, не без помощи мамы шили себе костюмы.

- Стремление Фаризы привнести в стиль современной деловой женщины элементы традиционной казахской культуры", наверное, пришло из семьи?

- У казахов говорят «Ұрпақтан ұрпаққа», и в нашей семье это мудрость передается из поколения в поколения. Мой отец всегда наставлял: «говорите на родном языке, чтите свои традиции и обычаи». Я же в меру воспитывал своих детей в этом стиле: говорите на казахском, думайте на казахском, делайте по-казахски… Я очень рад, что доча сейчас занимается национальным брендом.

- А если сейчас абстрагироваться от родственных уз с организатором недели моды, вам как рядовому зрителю, мужчине понравились представленные работы?

- Если честно раньше как-то не придавал моде большого значения. Я уже во второй раз присутствую на модном показе, было дебютное выступление Фаризы. Признаюсь, тогда не особо воспринял представленные коллекции. Но сегодня я немного в шоке, увидел разные национальные костюмы, они как-то, знаете, стильные молодежные, но в то же время присутствует национальный стиль - все это звучит как-то по-другому. Я горд.

Создавая коллекцию для показа, дизайнер из Рудного Наталья Шарова вдохновилась пейзажем и атмосферой казахстанской степи

- Какую коллекцию вы бы выделили?

- Мне особенно понравились наряды Натальи Шаровой. Все костюмы прекрасны, но у Натальи особенная коллекция.

- Что для вас одежда: практичность, красота либо часть культуры?

- Наверное, все в одном. Мода - это то, что на человеке классно сидит и ему комфортно. Знаете, сегодня я даже задумался, чтобы поменять свой стиль.

Профессиональная модель Аймира Буржукпаева в будущем видит себя наствником моделей

Если для одних мода – это одеться красиво, то для костанайской модели Аймиры БУРЖУКПАЕВОЙ это профессия. В модельный бизнес девушка пришла 6 годами ранее. А два дня назад она дефилировала по подиуму Kazakhstan Fashion Week в нарядах Аиды Кауменовой, Леонида Жеребцова, Фаризы Сеилхан. Кстати, вне показа Аймира преподает фотопозирование и дефиле в модельных школах.

- Работать с именитыми казахстанскими дизайнерами было очень волнительно. У каждого дизайнера была своя идея, которую он хотел донести, в каждом образе заключен определенный смысл, и нам как моделям нужно было передать все это, - рассказала «НГ» девушка. - Словом, разворошили нас гости, но мы прекрасно провели все эти репетиционные дни. Получили от дизайнеров большой опыт.

- Наблюдая за прошедшим дефиле моделей, стоит отметить их разный уровень подготовки. У ряда молодых людей чувствовалась неловкость, в то время как другие уверенным шагом ступают по подиуму…

- Чтобы быть моделью, нужно отдать не один день работы. Важно научиться шагу, как правильно ходить. Есть те темпы шага, которые отличаются от повседневного, а без практики ничего не выйдет. Из общей массы профессионалах моделей новичок будет всегда выбиваться. Поэтому, чтобы стать моделью, нужно учиться, учиться и еще раз учиться.

- Насколько востребована эта профессия?

- Сегодня много людей, которые развивают свой бренд, и для этого нужна реклама. Вот и приглашают моделей, потому что они не только умеют красиво ходить, но умеют позировать для фото и видеороликов.

Аймира Буржукпаева представляет образ, созданный костанайским дизайнером Фаризой Сеилхан

- Знаете, неоднозначной была реакция в зале на некоторые модели, кто-то бросал восхищенные овации, а кто-то - откровенный смех. Уверено, что усмешка была не в адрес моделей, это было проявление непонимания некоторых образов… Согласитесь, что фэшн наряды не всем подходят, по крайней мере к ним не все готовы…

- Если вы в повседневной жизни не можете надеть, например, платье Фаризы с двумя вырезами, но вы же можете сделать то же самое, но не одевая шорты и топ снизу, вместо них одеть футболку и обтягивающие лосины.

- То есть, чтобы использовать моду в повседневной жизни и не быть белой вороной, нужно просто «играться» с образом?

- Можете подмечать какие-то детали и вносить их в свой гардероб. Не обязательно полностью копировать образ.

Фото Ксении РЕБИК