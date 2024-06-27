Национальный проект Kazakhstan Fashion Week впервые проходит в нашей области. На одном подиуме известные и начинающие дизайнеры Казахстана: Аида Кауменова, Адиля Ботабаева, Леонид Жеребцов, Улугбек Салиев, Лария Джакамбаева, Наталья Шарова, Фариза Сеилхан, Дарина Нурсултан.

Неделя моды началась с традиционного показа одежды, он прошел вчера, 26 июня, вечером в "Жастар сарайы".

Первым на подиуме был представлен бренд Aida KaumeNOVA, известный не только в нашей стране. Автор и основатель бренда Аида Кауменова приветствовала костанайского зрителя.

Адиля Ботабаева показала свою коллекцию одежды-трансформера, уникальность которой заключается в возможности преобразовать вещь. Этот креативный подход привлекает мировые бренды - один из дизайнов Ботабаевой использует компания Adidas. Работы Адили уже признали мировые подиумы, о чем говорят многочисленные международные премии, а недавно на Kazakhstan Fashion Week Awards ее признали лучшим молодым дизайнером.

Итоги своей работы представили и костанайские дизайнеры. Одежда из войлока, сделанная руками Натальи Шаровой, достойно вписалась в один ряд с показом известных отечественных дизайнеров. Наталья создает одежду «без единого шва» путем валяния войлока. Для Шаровой важно популяризировать традиционную для казахов технику изготовления одежды, которой, к слову, сносу нет.

Наталья Шарова

Этнические мотивы в современной одежде гармонично сочетаются в работах Фаризы Сейлхан. Молодой костанайский дизайнер стремится привнести в повседневные наряды элементы казахской национальной культуры. Она считает, что таким образом можно сохранить и приумножить традицию родного народа.

Прекрасный, нежный, но вместе с этим смелый и яркий образ женщины создала в своей коллекции еще один начинающий дизайнер из Костаная Дарина Нурсултан.

Реакция зала была неоднозначной: кто-то приятно был удивлен, другие восхищались, а некоторые и вовсе бросали смешки, что было слышно на первом ряду. Причина в том, что ряд моделей был непривычен костанайскому зрителю.

Казахстанская неделя моды завершится уже сегодня, 27 июня, мастер-классом для костанайских дизайнеров. Его проведет основатель национального проекта Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен. "Отец" казахстанской моды поделится не только своим опытом создания одежды, но и секретами развития модной индустрии.

Алексей Чжен (слева)



Интервью с Алексеем Чженом для «НГ» читайте в ближайшие выходные.

Фото Ксении РЕБИК