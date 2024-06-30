Когда слышишь "самодеятельный художник", представляешь самоучку, которого хватит на десяток картин. На выставках их работы обычно размещают не на стенах, но на паре маленьких стендов в тени выставки художника-хэдлайнера из числа мэтров, чьи работы заполняют всю галерею. Зайдя на выставку самодеятельного художника Байжана Умарова, мы искали эти маленькие стенды. Не найдя, поняли - хэдлайнер сегодня тот самый самоучка, и его работы - все эти картины на стенах.

"Родной край", холст, масло

Выставка "Моя земля" Байжана Умарова в малом зале Костанайского областного историко-краеведческого музея рассказывает о разном Казахстане. Степном. Урбанизированном. Архаичном и модерновом. Но несмотря на это можно сказать, что картины художника свободны от рамок времени, ведь явно советский пейзаж машины на фоне палисадника многие видят и сегодня, а всадника на фоне гор легко можно представить как в современной деревне, так и на жайлау из нашего кочевого прошлого.

Особое место в сердце Умарова занимает мотив неожиданной встречи. Сюжет двух животных, удивляющихся то ли своей разности, то ли обстоятельствам свидания, встречается сразу в двух картинах с почти одинаковыми названиями - "Ты кто?" и "Кто это?".

Близкие называли художника Борисом - это русский разговорный эквивалент многих тюркских имён на букву "Б", в том числе имени Умарова Байжан:

- Борис. Я тебя так именно знаю. Мы так познакомились. Благодаря этой выставке выяснилось, что ты Байжан, - состроумил член Союза художников РК Вадим БЫКОВ. - Я представляю, когда ты с малых лет начинаешь свой творческий путь, начинаешь делать выставки. Там кровь играет. А когда уже в зрелом возрасте, я представляю, как дрожат колени и руки трясутся.

Знаком с Быковым, занял весь малый зал... Чем дольше идёт открытие, тем убедительнее Умаров рушит стереотип о самодеятельных художниках как о самоучках с дрожащей рукой. Что дальше, точечный анализ картин от Торшина?

Именно! Уже второй присутствующий в зале член Союза художников РК похвалил Умарова за композиционные работы и дал советы по цветам и выбору холста:

- Больше всего мне понравились композиционные. Национальная тема. В крови ты казах же. Гамма неплохая. Композиция очень хорошая. Только ребята, крупнозернистый не берите холст на маленькие этюды, - посоветовал Николай ТОРШИН. - Это надо большое мастерство иметь, чтобы писать на шершавом холсте. А гладенький возьмёшь - на нём удобно работать. По цветовой гамме неплохо, но здесь казахского колорита маловато. Меня всё время ругали, что я как россиянин в цвете вижу. А у тюркских видов есть особенность в цветах. Здесь у тебя солнца мало.

- Когда я смотрю на его работы, вдохновляет. Вот эта традиция казахская народная. То, что он живёт на своей земле и пишет красивых людей нашего красивого Костаная, - сказал об Умарове художник Серик КАСЕНОВ. Именно он наказал организаторам выставить картины художника после того, как увидел их в 2010 году.

"Кеша ждёт гостей", холст, масло

Кое-что с другими самодеятельными художниками Умарова всё-таки роднит - синдром самозванца. Он тоже сомневался, стоит ли выставлять свои работы, но, как это обычно бывает с самоучками, близкие уговорили:

- Выражаю благодарность своей семье друзьям, людям, которые убеждали, что выставка нужна, говорили мне: "А что сидеть просто так?", - поделился Умаров.

"Охотник", холст, масло

Стоит сказать, что связи с именитыми живописцами - не обязательное условие для выставки самоучек. Можно пробиться и без них. Доказательство тому - выставка самодеятельного художника Николая Стешина, который так близко с членами Союза художников РК знаком не был. Его близкие просто показали картины организаторам выставок.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА